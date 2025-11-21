Samet Aybaba Kastamonu'ya gitti

Samet Aybaba Kastamonu'ya gitti
Yayınlanma:
Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba, Kastamonu Valisi Meftun Dallı ve Belediye Başkanı Hasan Baltacı’yı ziyaret ederek U14 seçmeleri ve altyapı çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Samet Aybaba’dan Kastamonu’da Vali ve Belediye Başkanı'na ziyaret... Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba, Kastamonu Valisi Meftun Dallı’yı makamında ziyaret etti.
Görüşmede, Kastamonu’da gerçekleştirilecek U14 Milli Takım seçmeleri ve altyapı faaliyetleri ele alındı.

Aybaba, TFF organizasyonlarına verdiği destek nedeniyle Vali Dallı’ya üzerinde isminin yazılı olduğu Milli Takım forması takdim etti.

HASAN BALTACI İLE DE GÖRÜŞTÜ

Aybaba, ziyaretin ardından Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı ile bir araya geldi.
Genç Milli Takımlar ve genç futbolcu gelişimi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan Baltacı’ya desteklerinden ötürü teşekkür eden Aybaba, kendisine de Millî Takım forması hediye etti.

Ziyarette yer alan isimler: Elit Futbolcu Gelişim Sorumlusu Caner Kaya. Amatör Futbolcu Gelişim Sorumlusu Halil İbrahim Toy. Bu isimler, bölgedeki seçme organizasyonlarının koordinasyonunda görev alıyor.

MİLLİ DESTEK

Samet Aybaba’nın Kastamonu’daki temasları, genç futbolcuların gelişimi ve altyapı faaliyetlerine verilen önemin altını çizerken, yerel yönetimlerin desteğiyle Milli Takım projelerinin güçlendiğini gösteriyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

