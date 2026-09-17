Salah'ın yeni görevi belli oldu: Reis gelir gelmez açıkladı

Trabzonspor'da Thomas Reis rüzgarı esiyor. Bordo - Mavili çalıştırıcı ilk iş olarak Salah'ı nasıl kullanacağını açıkladı.

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Thomas Reis için Papara Park'ta imza töreni düzenlendi. Törene bordo-mavili kulübün asbaşkanı Zeyyat Kafkas da katılırken, Alman teknik adam imzasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

BAŞKANA VE ESKİ KULÜBÜNE TEŞEKKÜR

Konuşmasına kendisine duyulan güven için başkana teşekkür ederek başlayan Reis, ayrılış sürecini geride bıraktığı Bulgar ekibi Ludogorets'e de iyi dileklerini iletti. Sözleşmenin mali detaylarına girmek istemediğini belirten Alman teknik adam, sürecin tamamlanmış olmasından ve Trabzonspor'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"KISA SÜREDE HAZIR OLMAK ZORUNDAYIZ"

Yaklaşan lig maçına dair de değerlendirmelerde bulunan Reis, takımı çok kısa bir sürede hazırlamak zorunda olduklarının altını çizdi. Bu karşılaşmada galibiyeti getirebilecek isimleri sahaya sürmeyi planladığını belirten teknik adam, daha kapsamlı çalışma fırsatının milli araya kaldığını ifade etti.

"ZATEN BURADAYDIM, GERİ DÖNDÜM"

Süper Lig'e yabancı olmadığını vurgulayan Reis, ligi tanımak için haftalara ihtiyaç duymayacağını söyledi. "Zaten buradaydım, geri döndüm" diyen Alman teknik adam, Trabzonspor gibi büyük bir kulüpten gelen teklifi değerlendirirken vakit kaybetmediğini belirtti. Camianın baskısının farkında olduğunu ancak iyi bir sezon geçireceklerine inandığını söyleyen Reis, kendisine sunulan projeye "hayır diyemeyeceğini" ifade etti.

SALAH'I YENİ GÖREVİ BELLİ OLDU

Toplantının en dikkat çekici bölümü, yaz döneminde bordo-mavili kulübe transfer olan Mısırlı yıldız Mohamed Salah hakkındaki değerlendirmeler oldu. Reis, yıldız oyuncuyla zaten görüştüğünü belirterek bu seviyede bir dünya yıldızıyla çalışmanın bir teknik direktör için en büyük fırsatlardan biri olduğunu söyledi.

Reis Salah'la ilgili olarak, "Salah ile konuştum. Salah seviyesinde bir dünya starı ile çalışmak bir hocanın başına gelebilecek en iyi şey. Ancak maç kazanmak için sadece Salah'a değil, tüm takıma ihtiyacınız var. Elbette tüm takım savunma yapacak. Hücumda ona serbestlik vereceğim, kendisini diri tutabilirsek onu çok fazla koşturmadan yaratıcılığından faydalanacağız. Zaten çok yormazsanız kalitesini gösterecektir. Salah'ı izlediğinizde ve savunmaya yardımcı olmaya isteğini görünce rol model olduğunu görüyorsunuz. Savunmaya yardımı, burada başarılı olmayı ne kadar istediğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.