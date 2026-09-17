Son dakika | Reis resmen Trabzon'da

Trabzonspor'da Thomas Reis resmen açıklandı. Bordo-mavililer Alman çalıştırıcıyı duyurdu.

Bordo-mavili ekip, bir süredir yürüttüğü teknik adam arayışlarında mutlu sona ulaştı ve Alman çalıştırıcı Thomas Reis ile kesin olarak anlaşma sağladı. Trabzonspor resmi sosyal medya ve iletişim kanallarından yapılan açıklamada, takımın yeni patronunun Reis olduğu resmen duyuruldu.

İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK

Bordo-mavililer Alman teknik adam için bugün saat 15.45'te Papara Park'ta imza töreni düzenleyeceğini şu ifadelerle açıkladı:

Teknik Direktörümüz Thomas Reis için saat 15.45’te Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas’ın katılımıyla Papara Park’ta imza töreni düzenlenecektir.

THOMAS REİS'İN KARİYERİ

Trabzonspor, teknik direktörlük görevine getirdiği Alman çalıştırıcı Thomas Reis ile Süper Lig'de zirve mücadelesi hedefliyor. VfL Bochum ve Schalke 04'teki Almanya deneyimlerinin yanı sıra ülkemizden Samsunspor'u Avrupa kupaları potasına taşıyan ve son olarak Ludogorets Razgrad'ı çalıştıran 52 yaşındaki teknik adam, disiplinli futbolu ve kriz yönetimiyle öne çıkıyor.