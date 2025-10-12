Sakaryaspor'da aday çıkmadı

TFF 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor’un olağanüstü genel kurulu, yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda gerçekleştirildi.

ADAY ÇIKMADI

Kulübün faaliyet ve denetim raporları okunarak oylanmasının ardından mevcut yönetim kurulu ibra edildi. Seçim maddesine geçildiğinde ise divan kuruluna başkanlık için yeni adaylık başvurusu yapılmadığı açıklandı.

MUHAMMET KIRATLI YÖNETİMİNDE DEVAM KARARI

Listelerin sunulması için verilen süre boyunca da herhangi bir aday çıkmayınca seçim maddesi oylamaya sunulmadan kapatıldı. Böylece mevcut başkan Muhammet Kıratlı ve yönetiminin görevine devam etmesine karar verildi.

Kıratlı, kongre sonrası yaptığı kısa değerlendirmede Sakaryaspor için çalışmaların aynı kararlılıkla süreceğini söyledi.

PUAN DURUMU

Geride kalan 9 haftada 11 puan toplamayı başaran Sakaryaspor, 14. sırada yer alıyor.