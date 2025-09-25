Sadettin Saran'ın Volkan Demirel'e yaptığı teklif ortaya çıktı

Fenerbahçe’de Ali Koç'u devirerek başkanlık koltuğuna oturan Sadettin Saran'ın, kulübün efsane isimlerinden Volkan Demirel ile önemli bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgilere göre Sadettiin Saran, Demirel’i Samandıra tesisleri ve futbol operasyonlarında aktif bir rol üstlenmesi için değerlendirmeye aldı.

Herkes Fenerbahçe maçını bırakıp onu izledi

SÜRPRİZ GÖREV

Sarı - Lacivertli kulüpte uzun yıllar kaleci olarak görev yapan ve taraftarın gönlünde taht kuran Volkan Demirel’e yöneticilik teklifinin yapılması gündeme geldi. Bu adım, Sarı Lacivertli kulübün saha dışı yapılanmasında deneyimli isimlere yönelme stratejisinin bir parçası olarak dikkat çekti. Saran'ın Fenerbahçe'nin eski yıldızlarına farklı görevlerde teklifler yapması da bekleniyor.

Tümer Metin'den çok konuşulacak Fenerbahçe iddiası

KRİTİK TOPLANTI

Dinamo Zagreb karşısında alınan 3-1’lik mağlubiyetin ardından Fenerbahçe’de teknik yapılanma da masaya yatırılıyor. Başkan Sadettin Saran’ın, teknik direktör Domenico Tedesco ve futbol operasyonlarında görev alan Devin Özek ile bir araya geleceği belirtildi. Bu toplantının, kulübün kısa vadeli planları açısından belirleyici olması bekleniyor.