Tümer Metin'den çok konuşulacak Fenerbahçe iddiası
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e karşı aldığı 3-1'lik mağlubiyet, spor kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, eski milli futbolcu Tümer Metin gündem yaratan bir iddia geldi.

Başkan değişim sonrası Fenerbahçe ilk Avrupa Ligi maçında deplasmanda Dinamo Zagreb'e boyun eğdi. Sarı Lacivertlilerin etkisiz futbolu büyük eleştiri topladı. Asist Analiz YouTube kanalında konuşan Metin, sarı-lacivertlilerin yeni başkanı Sadettin Saran’a seslenerek teknik direktör Domenico Tedesco’nun geleceğine dair çarpıcı ifadeler kullandı.

"DAHA KÖTÜSÜ OLAMAZ"

Tümer Metin, Fenerbahçe’nin son üç maçtaki saha içi görüntüsüne dikkat çekerek, “Sadettin Saran’a naçizane tavsiyem var. Bazen işlerin daha kötü gitmesi gerekir ki çözüm bulabilesin. Bundan daha kötü olmaz Fenerbahçe. Eğer bir neşter vurulacaksa bugün tam sırası” dedi.

Tümer Metin, Tedesco'yu eleştirdi

"OYUN AKLI GETİRECEK BİRİ DEĞİL"

Teknik direktör Tedesco’nun takıma katkı sağlayamadığını savunan Metin, “Tedesco iyi hocadır, kötü hocadır. Üç maçlık periyotta kesin bir şey söylemek zor ama bu takıma oyun aklı getirebilecek biri değil” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'ye Türk çorbası benzetmesiFenerbahçe'ye Türk çorbası benzetmesi

GÜNDEM YARATAN İDDİA

Fenerbahçe’de saha içi ruh halinin alarm verdiğini belirten Metin, Sarı Lacivertli futbolcular hakkında da çok konuşulacak bir iddiayı gündeme getirdi.

Tümer, “İş biraz duygusallığa döndü. Psikolojik bir sıkıntıya, hatta kronik hale gelen bir soruna dönüştü. Ne coşkusu değişti takımın, ne tutumu. Bazen maç kazanmak için kavga etmen yeterlidir. Ama Fenerbahçeli oyuncular sahada izleyici gibi. Ceza sahasına bu kadar rahat gelen takımdan ilk golü yemen kaçınılmaz” diyerek Fenerbahçeli futbolcuların isteksiz mücadelesine dikkat çekti.

