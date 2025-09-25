Fenerbahçe'ye Türk çorbası benzetmesi

UEFA Avrupa Ligi’nde Dinamo Zagreb’in sahasında Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşma, Hırvat medyasında geniş yankı uyandırdı. Spor gazeteleri ve internet portalları, Dinamo’nun etkileyici performansını övgü dolu başlıklarla duyurdu.

TÜRK ÇORBASI

Özellikle Sportske’nin dikkat çeken manşeti, Hırvat temsilcisinin galibiyetini esprili bir dille yorumladı:

Maviler, Türk çorbasını şık bir şekilde yudumladı.

İŞTE MEDYADA ÖNE ÇIKANLAR:

Sportnet: Dinamo, Avrupa’ya harika bir başlangıç yaptı. Fenerbahçe karşısında sergilediği etkileyici oyunla 3-1’lik hak edilmiş bir galibiyet aldı.

Sadettin Saran soluğu soyunma odasında aldı

HNS: Dinamo, Avrupa Ligi’nin açılış maçında Fenerbahçe’yi mağlup ederek kutlamalara başladı.

Telesport: Dinamo’nun haklı galibiyeti. Aşırı bir performans göstermediler ama sahada hiçbir varlık gösteremeyen rakiplerini net şekilde alt ettiler.

Gol: Mavi-beyazlılar Avrupa havasına girdi. Fenerbahçe’yi ezerek büyük hedeflerin sinyalini verdiler.

Sportske: Maviler, Türk çorbasını şık bir şekilde yudumladı.

KÖTÜ BAŞLANGIÇ

Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi’ndeki ilk sınavında sahadan mağlubiyetle ayrılırken, Dinamo Zagreb karşısında direnç gösteremedi. Hırvat basını, Dinamo’nun galibiyetini yalnızca skorla değil, oyun üstünlüğüyle de hak ettiğini vurguladı.