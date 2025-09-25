Fenerbahçe'ye Türk çorbası benzetmesi

Fenerbahçe'ye Türk çorbası benzetmesi
Yayınlanma:
Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb yenilgisi sonrasında Hırvat basını Sarı Lacivertlilerin zayıf oyununu manşetlerine taşıdı.

UEFA Avrupa Ligi’nde Dinamo Zagreb’in sahasında Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşma, Hırvat medyasında geniş yankı uyandırdı. Spor gazeteleri ve internet portalları, Dinamo’nun etkileyici performansını övgü dolu başlıklarla duyurdu.

TÜRK ÇORBASI

Özellikle Sportske’nin dikkat çeken manşeti, Hırvat temsilcisinin galibiyetini esprili bir dille yorumladı:

Maviler, Türk çorbasını şık bir şekilde yudumladı.

İŞTE MEDYADA ÖNE ÇIKANLAR:

Sportnet: Dinamo, Avrupa’ya harika bir başlangıç yaptı. Fenerbahçe karşısında sergilediği etkileyici oyunla 3-1’lik hak edilmiş bir galibiyet aldı.

Sadettin Saran soluğu soyunma odasında aldıSadettin Saran soluğu soyunma odasında aldı

HNS: Dinamo, Avrupa Ligi’nin açılış maçında Fenerbahçe’yi mağlup ederek kutlamalara başladı.

Telesport: Dinamo’nun haklı galibiyeti. Aşırı bir performans göstermediler ama sahada hiçbir varlık gösteremeyen rakiplerini net şekilde alt ettiler.

Gol: Mavi-beyazlılar Avrupa havasına girdi. Fenerbahçe’yi ezerek büyük hedeflerin sinyalini verdiler.

Sportske: Maviler, Türk çorbasını şık bir şekilde yudumladı.

KÖTÜ BAŞLANGIÇ

Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi’ndeki ilk sınavında sahadan mağlubiyetle ayrılırken, Dinamo Zagreb karşısında direnç gösteremedi. Hırvat basını, Dinamo’nun galibiyetini yalnızca skorla değil, oyun üstünlüğüyle de hak ettiğini vurguladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İnsanlıktan utandıran görüntüler: Ordudan mezun olan kadınlar hayvanları canlı canlı yedi
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor: İşte en çok arıza veren otomobiller
İşte en çok arıza veren otomobiller
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor: İşte muhtemel yeni sahibi
İşte muhtemel yeni sahibi
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor
13 bin 750 turist aynı gün Kuşadası'na akın etti
13 bin 750 turist aynı gün Kuşadası'na akın etti
İstanbul'un 24 ilçesine uyarı: Elektrikler kesilecek
Sadettin Saran mahkemeyi açıkladı: Çıkacak karar sonrası ne yapacağını duyurdu
Sadettin Saran mahkemeyi açıkladı: Çıkacak karar sonrası ne yapacağını duyurdu
Sağlıkta çığır açtılar: Çorum'da hastanede 'okunmuş kek' dağıtıldı!
Doğukan Güngör veda etti
Doğukan Güngör veda etti
Okan Buruk'a veda mı? Galatasaraylı yöneticinin görüştüğü ünlü teknik direktörü açıkladı
Okan Buruk'a veda mı? Galatasaraylı yöneticinin görüştüğü ünlü teknik direktörü açıkladı
Spor
Mustafa Denizli Ali Koç'a mesaj gönderdi
Mustafa Denizli Ali Koç'a mesaj gönderdi
Galatasaray'a UEFA'dan 5-1'lik yenilgi sonrası müjdeli haber geldi
Galatasaray'a UEFA'dan 5-1'lik yenilgi sonrası müjdeli haber geldi
Tümer Metin'den çok konuşulacak Fenerbahçe iddiası
Tümer Metin'den çok konuşulacak Fenerbahçe iddiası