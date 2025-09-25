Herkes Fenerbahçe maçını bırakıp onu izledi: Saran dönemi bir ilkle başladı

Herkes Fenerbahçe maçını bırakıp onu izledi: Saran dönemi bir ilkle başladı
Yayınlanma:
Ali Koç'un başkanlık dönemine son veren Sadettin Saran ilk golü Çağatay Ulusoy'dan yedi. Rayting sonuçlarına göre; Saran dönemi bir ilkle başladı. Ekran başına geçenler Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçını bırakıp onu izledi...

Kanal D de yayınlanan Eşref Rüya dizisi, çarşamba akşamları ekranda ve dijital medyada rakip tanımadı.

Nisan'ın kardeşi Afra'ya veda ettiği, Eşref Tek'in kestiği raconla Kadir'in adamlarını tir tir titrettiği yeni bölüm, reyting sonuçlarında sürpriz yaptı.

SARAN DÖNEMİ BİR İLKLE BAŞLADI

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerinde yer aldığı Eşref Rüya dizisi, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçını geçerek, sezonda bu başarıya imza atan ilk dizi oldu.

herkes-fenerbahce-macini-birakip-onu-izledi-saran-donemi-bir-ilkle-basladi-sadettin-saran-ilk-golu-cagatay-ulusoydan-yedi-3.jpg

Eşref Rüya, tüm kişilerde 7,78 izlenme oranı ve 23,77 izlenme payı ile Fenerbahçe maçını geçerek günün en çok izlenen yapımı oldu. Dizi, AB'de ve 20+ABC1'de ise günün en çok izlenen dizisi olarak parmak ısırttı.

herkes-fenerbahce-macini-birakip-onu-izledi-saran-donemi-bir-ilkle-basladi-sadettin-saran-ilk-golu-cagatay-ulusoydan-yedi-7.jpg

HERKES FENERBAHÇE MAÇINI BIRAKIP ONU İZLEDİ

Eşref Rüya'nın yeni bölümünde gözyaşı, racon, gerilim, aksiyon ve çok daha fazlası vardı. Nisan'ın morgda kardeşi Afra'yı teşhis ettiği sahnede hem Nisan'ın hem de izleyenlerin gözyaşları sel oldu.

herkes-fenerbahce-macini-birakip-onu-izledi-saran-donemi-bir-ilkle-basladi-sadettin-saran-ilk-golu-cagatay-ulusoydan-yedi-5.jpg​​​​​​​

Demet Özdemir'in oyunculuğuyla devleştiği sahne sanal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncunun performansına övgüler yağdı.

herkes-fenerbahce-macini-birakip-onu-izledi-saran-donemi-bir-ilkle-basladi-sadettin-saran-ilk-golu-cagatay-ulusoydan-yedi-6.jpg

Afra'nın son yolculuğuna uğurlandığı mezarlık sahnesinde de gözyaşı vardı. Nisan'ın feryadı ekran karşısındakilerin adeta yüreğini dağladı.

herkes-fenerbahce-macini-birakip-onu-izledi-saran-donemi-bir-ilkle-basladi-sadettin-saran-ilk-golu-cagatay-ulusoydan-yedi-4.jpg

SADETTİN SARAN İLK GOLÜ ÇAĞATAY ULUSOY'DAN YEDİ

Çağatay Ulusoy'un büyük beğeni topladığı Eşref karakteri son bölümde izleyenleri ekranlara kilitledi. Eşref'in, Kadir'in adamlarını bir kumarhanede basarak onlara uyuşturucu işini bırakmaları için meydan okuduğu sahne, bölüme damga vuran anlar arasındaydı.

herkes-fenerbahce-macini-birakip-onu-izledi-saran-donemi-bir-ilkle-basladi-sadettin-saran-ilk-golu-cagatay-ulusoydan-yedi-2.jpg

Adamlarla kendi canına karşılık bahse giren Eşref'e söylenen, ‘Biz hepimiz sen tek öyle mi?’ cümlesi sanal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Kadir'in, Eşref'in bu hamlesine Gürdal'ı kaçırtarak yanıt verdiği Eşref Rüya, günün en çok izlenen dizisi olarak reytingin raconunu bir kez daha kesti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

