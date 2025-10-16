Sadettin Saran kararını verdi: Fenerbahçe'de 4 ayrılık açıklandı
Fenerbahçe yönetimi, yapılanma süreci doğrultusunda A Takımı’nda görev yapan scout ekibinden dört kişiyle yollarını ayırma kararı aldı.
Fenerbahçe Kulübü, yeni yapılanma kapsamında futbol A takımı scout ekibiyle yolların ayrıldığını duyurdu.
4 İSİMLE YOLLAR AYRILDI
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre scout ekibinde ter alan Barış Alpaslan, Mert Bayhan, Ayberk Ağar ve Suphi Baykam ile yollar ayrıldı.
SÜPER LİG'DE 4. SIRADA BULUNUYOR
Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı 8 maç sonrası topladığı 16 puanla 4. sırada yer alıyor.
Sarı-lacivertliler ligde yoluna namağlup devam ederken, 4 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.
Fenerbahçe'nin şu ana kadar oynadığı maçlar şu şekilde:
Göztepe 0-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe 3-1 Kocaelispor
Gençlerbirliği 1-3 Fenerbahçe
Fenerbahçe 1-0 Trabzonspor
Fenerbahçe 2-2 Alanyaspor
Kasımpaşa 1-1 Fenerbahçe
Fenerbahçe 2-0 Antalyaspor
Samsunspor 0-0 Fenerbahçe