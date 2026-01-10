400 milyon vereceğini söyleyen Süper Lig başkanı 40 bin liralık faturayı bile ödememiş

400 milyon vereceğini söyleyen Süper Lig başkanı 40 bin liralık faturayı bile ödememiş
Gençlerbirliği'nde olağanüstü seçim öncesi 400 milyon lira vaat eden Mehmet Kaya'nın döneminde 40 bin liralık yemeğin parasının ödenmediği ortaya çıktı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği’nde yapılan başkanlık seçimini Arda Çakmak kazandı. Arda Çakmak’ın başkanlığa gelmesinin ardından eski rakibi Mehmet Kaya hakkında flaş bir detay ortaya çıktı.

400 MİLYON LİRAR VAAT ETTİ

Arda Çakmak öncesi başkanlık görevini yürüten ve olağanüstü seçimde de aday olan Mehmet Kaya, seçilmeleri halinde kulübe 400 milyon lira bağışlayacaklarını duyurmuştu.

Mehmet Kaya yaptığı konuşmada Seçim öncesinde yeni ve eski arkadaşlarımızla, devam edeceğimiz eski arkadaşlarımızla bir yemek organize edip toplantı yaptık. Toplantıda da yaklaşık 400 milyona yakın bir bedeli yeni ve eski arkadaşlarımızın katkılarıyla almış bulunuyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

40 BİN LİRALIK YEMEĞİN PARASI ÖDENMEDİ

Ancak Yurt Spor’da yer alan habere göre; Mehmet Kaya’nın başkanlığı döneminde Göztepe deplasmanı sonrası yenilen takım yemeğinin 40 bin liralık faturasının bile ödenmediği iddia edildi.

İCRA TAKİBİ BAŞLATILDI FAİZİYLE 50 BİN LİRA ÖDENDİ

2 ay boyunca ödenmeyen fatura nedeniyle restoranın icra takibi başlattığı ve Arda Çakmak’ın faiziyle birlikte 54 bin liralık bir ödeme yaptığı kaydedildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

