Ankaragücü sözünü tuttu: Futbolcular havaya uçtu

Mali anlamda zor günler geçiren Ankaragücü'nde yönetim sözünü tuttu. Teknik ekip ve futbolculara ödemeler yapıldı.

Bu sezon TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Ankaragücü’nde futbolcular ve teknik ekip rahat bir nefes aldı.

Daha öncesinde “Futbolculara 9 Ocak Cuma günü ödeme yapacağız” sözünü veren Ankaragücü Yönetim Kurulu Üyesi İlhami Alparslan, paraların ödendiğini duyurdu.

PARALAR YATIRILDI

Viralspor’da yer alan habere göre; İlhami Alparslan, “Tüm futbolcularla tek tek oturduk, konuştuk, anlaştık. Düşük alacağı bulunanların alacaklarının tamamını, yüksek alacağı bulunanların kısmen ödemelerini yaptık. Her bir oyuncunun rızası alındı. Sözleşmesi sezon sonu sona erecek 4 önemli oyuncu ile 2 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaştık. Özgür Aktaş, tedavi için yurt dışında. Ona bir ödeme yapılmadı, o da Türkiye’ye döndüğünde parasını alacak” sözlerini sarf etti.

İHTAR ÇEKENLERİN ALACAKLARI KAPATILACAK

Ayrıca alacakları nedeniyle kulübe ihtar çeken 7 futbolcunun 6’sının alacaklarını kısmen ödediklerini, kalan kısmı da yakın zamanda yatıracaklarını belirtti.

PUAN DURUMU

Geride kalan 18 haftada 28 puan toplamayı başaran Başkent ekibi, 9. sırada yer alıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

