Ankaragücü sözünü tuttu: Futbolcular havaya uçtu

Bu sezon TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Ankaragücü’nde futbolcular ve teknik ekip rahat bir nefes aldı.

Daha öncesinde “Futbolculara 9 Ocak Cuma günü ödeme yapacağız” sözünü veren Ankaragücü Yönetim Kurulu Üyesi İlhami Alparslan, paraların ödendiğini duyurdu.

PARALAR YATIRILDI

Viralspor’da yer alan habere göre; İlhami Alparslan, “Tüm futbolcularla tek tek oturduk, konuştuk, anlaştık. Düşük alacağı bulunanların alacaklarının tamamını, yüksek alacağı bulunanların kısmen ödemelerini yaptık. Her bir oyuncunun rızası alındı. Sözleşmesi sezon sonu sona erecek 4 önemli oyuncu ile 2 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaştık. Özgür Aktaş, tedavi için yurt dışında. Ona bir ödeme yapılmadı, o da Türkiye’ye döndüğünde parasını alacak” sözlerini sarf etti.

İHTAR ÇEKENLERİN ALACAKLARI KAPATILACAK

Ayrıca alacakları nedeniyle kulübe ihtar çeken 7 futbolcunun 6’sının alacaklarını kısmen ödediklerini, kalan kısmı da yakın zamanda yatıracaklarını belirtti.

PUAN DURUMU

Geride kalan 18 haftada 28 puan toplamayı başaran Başkent ekibi, 9. sırada yer alıyor.