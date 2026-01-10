Sakaryaspor'un sahasındaki maç için 1054 bilet aldı deplasman giderlerini de üstlendi

Sakaryaspor'da seferlerlik başladı. SATSO Başkanı Akgün Altuğ, bugünkü Bandırmaspor maçı için 1054 bilet aldıklarını, gelecek haftaki deplasman maçının da giderlerini üstlendiklerini duyurdu.

Sakaryaspor'da maddi sıkıntıdan kurtulmak için seferberlik başlatılırken, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ, bugün oynanacak Sakaryaspor - Bandırmaspor maçı için 1054 bilet satın aldıklarını duyurdu.

Medyabar'daki habere göre sosyal medyadan açıklama yapan Altuğ, ayrıca Sakaryaspor'un 19 Ocak'ta deplasmanda oynayacağı Iğdır FK maçının deplasman giderlerini karşılayacağını da açıkladı.
Haberde Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Genç'e çağrıda bulunduğu belirtilen SATSO Başkanı Akgün Altuğ'un bir meydan okuma başlattığı da belirtildi.
Akgün Altuğ, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sakaryaspor’umuza yeni sezonda başarılar diliyorum.
SATSO olarak Sakaryaspor’umuzun evinde oynayacağı Bandırmaspor maçı için takımımıza destek olarak 1054 bilet satın alıyoruz. Ayrıca da Iğdır FK deplasmanında takımımızın tüm giderlerini karşılıyoruz."

ENES ZENGİN AÇIKLAMA YAPTI

Sakaryaspor Başkanı Enes Zengin de kulübün sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Zengin, “Bugün itibariyle futbolcularımızın ödemelerini gerçekleştirdik. Transfer konusunda çalışmalarımızı önünüzdeki hafta içerisinde yapacağız” dedi.
SATSO’nun ve ardından Ticaret Borsası’nın yaptığı kampanyaya da değinen Başkan Zengin, şehirdeki herkesi Sakaryaspor’a destek olmaya davet etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

