Sakaryalılar Serdar Dursun'a ateş püskürdü

Kocaelispor forması giyen eski Fenerbahçeli Serdar Dursun'un kardeşi Serkan Dursun'u transfer etmeleri için Sakaryaspor'a verdiği parayı icrayla aldığı belirtilmişti.

Serkan Dursun, 2024'te Almanya'nın Teutonia Hamburg takımından Sakaryaspor'a transfer olmuştu. Ancak kısa sürede yollarını ayırmıştı.

Tv264 Spor Müdürü Erhan Kaytanbay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

Serdar Dursun kardeşini transfer etsinler diye Sakaryaspor'a verdiği parayı icrayla aldı

“Serdar Dursun, daha önce kardeşi Serkan Dursun’un Sakaryaspor’a transferi için verdiği parayı icra yoluyla tahsil etmişti. Sakaryalı futbolcu, bu kez Başkan Enes Zengin ve yeni yönetimin göreve gelmesinin hemen ardından kalan alacağı için yeniden icra süreci başlattı. Yeni icra kapsamında Sakaryaspor’un banka hesaplarına bloke konuldu, kulüp hesabındaki 1 milyon TL icra yoluyla tahsil edildi. Bu gelişmeyle birlikte Kocaelispor forması giyen Serdar Dursun, Sakaryaspor’dan olan tüm alacaklarını icra yoluyla tahsil etmiş oldu.”

SAKARYALIYIM DEMEK İCRA DAİRESİNE KADARMIŞ!

Olayın ortaya çıkması Sakarya'da gündem oldu. Sakaryalılar Serdar Dursun'a büyük tepki gösterirken, Sakarya'nın duayen gazetecilerinden Zafer Tokuş da Medyabar'daki yazısında "Sakaryalıyım demek icra dairesine kadarmış!" başlığı ile sert ifadeler kullandı.

Tokuş şunları yazdı:

"Sevgili Serdar!

Sezon başında Sakaryaspor’a gelmek için haber gönderdiğin günler çok da uzak değil.

O günlerde “Sakaryalıyım” vurgusu yaparken, bugün ortaya çıkan tablo Sakaryaspor adına rahatsızlık vericidir.

Öyleki;

Sakaryaspor eski Başkanı Gökhan İn döneminde kardeşinin profesyonel olması için kulübe gönderdiğin 1 milyon TL’nin “borç” gösterilip, 1,5 milyon TL olarak icra yoluyla kalan 800 bin lirayı da kuruşuna kadar aldın.

Bu para yasal olabilir ama bana göre etik değil!

Etik nedir bilir misin misin

Galiba bilmiyorsun ki bunu yaptın..

Yaptığının adı ne ticari zekâdır ne de akıl oyunu.

Bunun adı açıkça kulübün üzerinden kazanç sağlamaktır.

Daha da vahimi şudur:

Sakaryaspor bu süreçten tek kuruş fayda görmemiştir. Kazanan kulüp değil, şehir değil, Sakaryaspor sevdalıları hiç değildir.

Kazanan yalnızca kendi hesabını düşünenlerdir.

Ve hâlâ “Sakaryalıyım” deniyorsa…

Hayır.

Bu yapılanın Sakaryalılık ruhuyla zerre ilgisi yoktur.

Sakaryalılık ruhu; zor gününde kulübün elini tutmaktır, icra yoluyla banka hesabındaki parayı almak değildir. Sakaryalılık ruhu; bu şehrin takımını sırtından kazanç kapısı yapmak hiç değildir.

Bu şehir saf değil.

Bu kulüp hafızasız hiç değil.

Sakaryaspor, kimin bu armayı gerçekten sevdiğini, kimin ise yalnızca işine geldiğinde hatırladığını gayet iyi bilir.

Bugün susulur, yarın yazılır.

Çünkü Sakaryaspor’da unutma yoktur."