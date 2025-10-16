Tedesco talep etti: Fenerbahçe Bayern Münih'in yıldızını istiyor

Sarı-lacivertliler, devre arası transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

FENERBAHÇE’DEN LEON GORETZKA BOMBASI

Bild’de yer alan habere göre; Fenerbahçe, Bayern Münih’in yıldız orta sahası Leon Goretzka’yı kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe’nin Ocak ayında bu transferi gerçekleştirmek için harekete geçeceği ifade edildi.

Domenico Tedesco ve Leon Goretzka

ALMAN DEVİ SÖZLEŞME İMZALAMAK İSTEMİYOR

Bayern Münih yönetiminin, sözleşmesinde son sezona giren 30 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusunun yüksek maaşı nedeniyle yeni bir sözleşme yapmak istemediği yazıldı.

Bu durum da Fenerbahçe’nin transfer için elini güçlendiriyor.

TEDESCO ESKİ ÖĞRENCİSİNİ İSTİYOR

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco’nun, Schalke döneminde birlikte çalıştığı ve yakından tanıdığı Goretzka’yı kadrosunda görmeyi özellikle istediği belirtildi.

Bu sezon Bayern Münih formasıyla 8 maça çıkan Leon Goretzka, 450 dakika sahada kaldı.