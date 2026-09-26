Sadettin Saran için büyük tehlike: Kritik toplantı öncesi bir bu eksikti

Fenerbahçe'de olağan genel kurul toplantısı için geri sayım başladı. 27 Eylül Pazar günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleşecek olan kritik toplantı saat 10.30'da başlayacak.

SADETTİN SARAN DÖNEMİ İÇİN İBRA OYLAMASI YAPILACAK

Toplantıda 1 Mart 2026 ile 31 Mayıs 2026 döneminin idari ve mali yönden ibrası gerçekleştirilecek ve 1 Haziran 2026-31 Mayıs 2027 dönemini kapsayan bütçe kurul tarafından oylanacak.

Toplantıda söz alacak olan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın özellikle Sadettin Saran dönemindeki mali kararlar nedeniyle sert ifadeler kullanması bekleniyor.

TAKSİT ÖDENMEDİ SADETTİN SARAN HEDEFE KONDU

Sadettin Saran dönemine ait ibra tartışmaları sürerken FIFA'dan gelen transfer yasağı ortalığı karıştırdı. Kulüpten yapılan açıklamada 30 Nisan 2026 tarihli transfer taksitinin ödenmemesi nedeniyle transfer yasağının geldiği ifade edildi.

İBRA EDİLMEME RİSKİ

Söz konusu dönemde Sadettin Saran'ın başta olması nedeniyle eleştiri okları bir kez daha eski yönetime yöneldi. Yarın yapılacak oylamada Sadettin Saran'ın ibrasına yönelik ciddi bir muhalefetin çıkması bekleniyor.