Sadettin Saran dayanamadı: Beraberlik sonrası flaş karar
Yayınlanma:
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, art arda alınan beraberliklerin ardından devreye girdi.

Süper Lig’in 15. haftasında Başakşehir’e konuk olan Fenerbahçe sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray ve Trabzonspor’un galip geldiği hafta da yaşanan bu puan kaybı nedeniyle sarı-lacivertliler, 3. Sıraya geriledi. Art arda yaşanan beraberlikler nedeniyle rahatsız olan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, flaş bir karar aldı.

SADETTİN SARAN TEDESCO İLE GÖRÜŞECEK

Milliyet’ye yer alan habere göre; Sadettin Saran, teknik direktör Domenico Tedesco ile bir görüşme gerçekleştirecek. Saran’ın takımın kötü performansının nedenlerini masaya yatırmak istediği aktarıldı.

TEDESCO EKİBİ İLE DEĞERLENDİRME YAPTI

Haberde ayrıca Domenico Tedesco’nun Başakşehir maçının ardından ekibiyle beraber geniş bir değerlendirme yaptığı kaydedildi.

PUAN DURUMU

Süper Lig’de 33 puanı bulunan Fenerbahçe, 3. sırada yer alıyor. 36 puandaki Galatasaray liderliğini sürdürürken 34 puandaki Trabzonspor ise 2. sırada bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

