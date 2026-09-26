Sadettin Saran 10 yıllık anlaştı: Aziz Yıldırım sözleşmeyi değiştirecek

Fenerbahçe'de olağan genel kurula artık az bir zaman kaldı. 27 Eylül Pazar günü gerçekleşecek kritik toplantıda ilk olarak Sadettin Saran dönemi için ibra oylaması gerçekleştirilecek.

AZİZ YILDIRIM FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ İÇİN YETKİ İSTEYECEK

Daha sonrasında ise Fenerbahçe yönetimi bazı idari ve mali konular için üyelerden yetki isteyecek. Üyelerin oylamasına sunulacak konulardan birisi de daha önce yapılan Fenerbahçe Üniversitesi'nin devir sözleşmesinin değiştirilmesi olacak.

10 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığına göre; Sadettin Saran yönetimi, Fenerbahçe Üniversitesi'nin devri için yaptığı sözleşmenin detayları ortaya çıktı. Taraflar arasında 10 yıllık bir sözleşme imzalanırken Saran yönetime, yıllık 4 milyon TL olan bedeli 400 bin euroya çıkardı. Ayrıca mütevelli heyetine dört Fenerbahçeli üye eklendi.

Sercan Hamzaoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

Fenerbahçe Üniversitesi’nin sözleşmesi 10 yıl uzatıldı. Ancak bu uzatmayla ilgili camiaya herhangi bir bilgilendirme yapılmadı.

Fenerbahçe Üniversitesi’nde değişmesi mümkün olmayan dört maddeden biri vakıf senedinde yer alıyor. İlk devir sürecinde bu madde kaldırılarak üniversiteyi devralan kuruma devir hakkı tanındı.

İlk dönemde yapılan sözleşmede, bitime iki yıl kala tarafların yeniden masaya oturmasını öngören bir madde bulunuyordu. Sözleşmedeki bu hüküm nedeniyle Saran yönetimi de taraflarla masaya oturdu ve 10 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

İlk devir döneminde yıllık 4 milyon TL olan bedel, yeni sözleşmeyle yıllık 400 bin euroya çıkarıldı. Mütevelli heyetine dört Fenerbahçeli üye eklendi. Öncesinde heyette Fenerbahçeli üye bulunmuyordu.

Aziz Yıldırım, genel kurulda bu konuda camiadan yetki isteyecek. Açmayı planladığı davanın odağında, ilk devir sürecinde kaldırılarak devralan kuruma devir hakkı tanıyan madde olacak. Amaç, bu hakkı ortadan kaldırarak üniversitenin Fenerbahçe kimliğini korumak.