Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu

Süper Lig’de Kayserispor’u 4-2 mağlup eden Fenerbahçe, yükselişini sürdürürken maç sonrası yorumcu Rıdvan Dilmen’den dikkat çeken iddialar geldi.

Sports Digitale’de konuşan Dilmen, Sarı - Lacivertlilerde devre arasında ayrılacak yıldız oyuncuyu açıkladı.

ÇALIŞMANIN KARŞILIĞI

Dilmen, Galatasaray'ın Kocaelispor'a kaybetmesi ve Fenerbahçe'nin Kayseri karşısında hata yapmamasıyla ilgili olarak, "Her şey Fenerbahçe’nin istediği gibi gidiyor. Ancak çalışırsanız karşılığını alırsınız. Fenerbahçe’nin yükselişe geçtiğini görüyoruz" dedi.

Fenerbahçe Atatürk düşmanlarına ders verdi

TEDESCO ETKİSİ

Rıdvan Dilmen Tedesco’nun etkisini ise şu sözlerle anlattı:

Sadece oyuncuları forma sokmak değil, plan da önemlidir.

Tedesco belli bir süre sonra camiayı çözdü.

FENERBAHÇE'DEN GİDECEK FUTBOLCUYU AÇIKLADI

Ünlü spor yorumcusu sözlerine şöyle devam etti:

Fred bir buçuk ay önce kuvvetsizlikten sadece el kol hareketi yapıyordu.

Şimdi ‘Ben geliyorum’ diyor.

Szymanski’nin dönüşü ise sağlıklı olmadı.

Uzun vadede, devre arasında gideceğini düşünüyorum.

Dilmen'e göre Szymanski devre arsında yolcu

Teknik direktörlük felsefesine değinen Dilmen, "Tedesco’nun sezon planlamasını ve oyun anlayışının felsefesini beğeniyorum. Fizik kalite yükseldi, planlamayı doğru yapıyor" dedi.

DİLMEN'İN İDDİASI DİKKAT ÇEKTİ

Dilmen’in bu sözleri, özellikle Szymanski’nin geleceği konusunda taraftarlar arasında tartışma yarattı. Polonyalı yıldızın devre arasında ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olurken, Fenerbahçe’nin yükselen form grafiği dikkat çekiyor.