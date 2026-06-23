Rekor kıran Zeynep Sönmez'den bir başarı daha

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Eastbourne Açık Turnuvası'nda Büyük Britanyalı Harriet Dart ile karşı karşıya geldi.

İKİNCİ TURA YÜKSELMEYİ BAŞARDI

Dünya sıralamasının 54. basamağındaki Zeynep, İngiltere'nin Eastbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki ilk tur maçında klasmanın 86 numarası Dart'ı 2-1 (4-6, 6-2, 7-5) mağlup ederek WTA 250 düzeyindeki organizasyonda tur atladı.

2. TURDAKİ RAKİBİ SARA BEJLEK'LE KARŞILAŞACAK

24 yaşındaki milli tenisçi, 2. turda Çek Sara Bejlek ile karşı karşıya gelecek.

ZEYNEP SÖNMEZ REKOR KIRDI

Zeynep Sönmez güncellenen WTA sıralamasında 54. sıraya yerleşti. 7 sıra birden yükselen Zeynep Sönmez, Türk tenis tarihindeki en iyi konumu elde etti. Bu rekor daha önce 59. sıraya kadar gelen Çağla Büyükakçay'a aitti.