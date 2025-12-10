Samsunspor, UEFA Konferans Ligi 5’inci haftasında yarın saat 20.45’te sahasında Yunanistan ekibi AEK Atina’yı konuk edecek. Mücadele öncesinde kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Thomas Reis ile takımın forvet oyuncusu Marius Mouandilmadji, Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

AEK Atina’ya karşı galip gelerek liderliklerini sürdürmek istediklerini söyleyen Thomas Reis, “Açıkçası liderliğin üzerimizde oluşturmuş olduğu herhangi bir baskı yok. Tabii her maçın kendisine has bazı baskısı olabilir. Ama biz pozitif bir baskı hissediyoruz ve bu karşılaşmayı da kazanmak istiyoruz. Çünkü ilk hedefimiz Konferans Ligi'nin grup aşamasında ilk sekizde tamamlamak ve son 16'ye kalmak istiyorsak bu maçı kazanmak zorundayız. Her karşılaşma olduğu gibi bu karşılaşmada da elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız” diye konuştu.

"TARİH YAZMAYA DEVAM EDERİZ"

AEK Atina’ya karşı çok iyi hazırlandıklarını belirten Thomas Reis, “Hatırlarsanız bundan aylar öncesinde farklı bir Yunan takımına karşı burada bir karşılaşma oynamıştık ve stadımız full olmuştu. Mükemmel bir ambiyans vardı. Çok iyi bir performans göstermiştik ancak ne yazık ki istediğimiz performansı alamamıştık. Yarın da farklı bir Yunan ekibine karşı oynayacağız. Takım halinde bu süreçte çok fazla geliştik. Kendimizi çok iyi bir şekilde geliştirdik ve takımımın bu desteği hak ettiğini düşünüyorum. Yarın iyi bir sonuç almamız durumunda tarih yazmaya devam edeceğiz. Bunu defalarca söyledim. Oyuncularımız birçok taraftarı stadyumda gördüğünde onlar için de itici bir güç oluyor. Umarım güzel bir sonuç alır, mucizevi bir şekilde tarih yazmaya devam ederiz ve maçtan sonra da taraftarımızla birlikte kutlarız.

Özgüvenimiz gayet yerinde ki zaten Galatasaray karşılaşmasından sonra da söylediğim bir şey vardı. İlk yarıda ne yazık ki çok nazik oynadık. Rakibimize çok rahat bir oyun oynamasına müsaade ettik. Ancak ikinci yarada çok güzel bir oyun sergiledik ve çok güçlü bir karakter koyup iyi bir mantalite gösterdik. Tabii sonunda ne yazık ki bizim adımıza kabul edilmesi çok zor bir karar verildi penaltı pozisyonu. Eğer takımımız Galatasaray karşısında ikinci yarısında göstermiş olduğu o performansı yarın da gösterebilirse bizim adımıza çok iyi bir fırsat olacağını düşünüyorum yarınki karşılaşmada galibiyetle ayrılma anlamında. Tabii Galatasaray karşılaşmasında yediğimiz üç gol hakem sebebiyle yediğimiz üç gol değildi. Kendi hatalarımız sebebiyle yediğimiz üç goldü. Ama son karar kabul edilebilir bir karar değildi açıkçası. Belki o karar bizim lehimize verilmiş olsaydı beraber ayrılacaktı” ifadelerini kullandı.

‘GÖSTERECEĞİMİZ PERFORMANSLA İYİ BİR SONUÇ ALMAK İSTİYORUZ’

AEK Atina’nın son durumu ve Galatasaray’a karşı oynadıkları karşılaşma hakkında konuşan Reis, ”Belki söylediğimi tekrar ediyorum ama bu tür karşılaşmalardan da dediğim gibi olabildiğince tecrübe kazanmaya çalışıyoruz. Hem kendi oyuncularım için hem de benim için çok önemli bir tecrübe oluyor bu. İyi bir takıma sahibiz. Tabii rakiplerimiz de bunu çok iyi biliyor ki Samsunspor'a karşı oynamak kolay değil. Sonuç olarak oynamış olduğumuz son 14 karşılaşmadan sadece bir mağlubiyetle ayrıldık. Yarın dediğim gibi kendi oyunumuzu göstererek özgüvenli bir şekilde oynamaya çalışacağız. AEK çok iyi bir takım. Duran toplarda çok tehlikeli bir takım. Kafa vuruşlarında etkili olan oyuncuları var. Tabi her duran topta farklı organizasyonlar deneyebiliyorlar. Farklı opsiyonlar değerlendirmeye çalışıyorlar. Ve bu anlamda çok ama çok dikkatli olmamız gerekiyor. Tabi AEK'de de çok önemli eksikler var. Sakat oyuncular var. Dediğim gibi çok önemli oyunculardan kurulu bir rakibe karşı oynayacağız. Şimdiye bir karşılaşma kaybettiler Konferans Ligi'nde ama biz de yenilgisiz bir şekilde lideriz. Biz takım halinde çok iyi bir şekilde gelişim gösterdiğimizi söyleyebilirim.

Ligdeki ilk üç takıma baktığımızda puanlarının hemen hemen birbirlerine çok yakın olduklarını da görüyoruz. Tabii hata yapacak olacak olursak Galatasaray karşılaşmasındaki gibi sıkıntı yaşayabiliriz. Biz de bu sebepten dolayı çok iyi bir baskı yapmak istiyoruz. AEK topa sahip olmaya çalışan bir takım. Bizim aynı zamanda çok güçlü bir şekilde savunma da yapmamız gerekecek. Oyuncularımızdan beklediğim çok hazır bir şekilde, iyi bir şekilde rakiplerini takip etmeleri, kaleyi en iyi şekilde savunmalarıdır. Eğer bunu yapacak olursak eminim puanlar almak için çok büyük bir fırsatımız olacaktır. Eğer bunu başaramazsak, baskılarımız yeteri kadar güçlü olmazsa dediğim gibi bazı sıkıntılar yaşayabiliriz. Belki karşılaşmayı kaybedebiliriz, belki beraber kalabiliriz ama göstereceğimiz performansla iyi bir sonuç almak istiyoruz" dedi.

Mouandilmadji iddialı konuştu

MOUANDILMADJI: BU MAÇTAN GALİBİYETLE AYRILIRIZ

Bireysel başarıdan çok takımın başarısını önemsediğini söyleyen Mouandilmadji, “Elbette gol ve goller attığım için çok mutluyum. Bu gollerle takıma katkı sağlayabiliyor, destek olabiliyorsam bu beni fazlasıyla memnun ediyor. Ancak bireysel başarıdan çok takımın başarısı önemli. Biz sadece Konferans Ligi’ne değil, hem lige hem de UEFA Konferans Ligi’ne aynı ciddiyet ve odaklanmayla hazırlanıyoruz. Ligde de çok iyi sonuçlar aldık ve bunu her iki kulvarda da sürdürmek istiyoruz. Oynadığımız tüm maçlarda en iyi şekilde konsantre olmaya çalışıyoruz. Çok iyi bir kadroya sahibiz ve yer aldığımız her kulvarda elimizden gelenin en iyisini yapmayı hedefliyoruz. Şu an odak noktamız hem lig hem de Konferans Ligi maçları. Çünkü henüz Türkiye Kupası ve Süper Kupa başlamadı. Bu yüzden maç maç ilerleyerek her karşılaşmadan iyi sonuçlarla ayrılmayı umuyoruz. Biz iyi bir takımız ve bunu sahada oyun sistemimize sadık kalarak göstermeye çalışacağız. Umarım ortaya koyacağımız performansla bu maçtan galibiyetle ayrılırız. Burada önemli olan benim gol atmam değil, takımın başarısı. Bu karşılaşmadan da istediğimiz sonucu elde etmeyi diliyorum” diye konuştu.