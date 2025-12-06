Galatasaray-Samsunspor maçı hakemi hakkında suç duyurusu

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Samsunspor karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan müsabaka, sarı-kırmızılıların 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Karşılaşmanın 90+5. dakikasında yaşanan pozisyon ise kamuoyunun gündemine oturdu. Sağ kanattan gelişen Samsunspor atağında Holse'nin ortasına ceza sahası içinde Kazımcan Karataş müdahale etti. Konuk ekip oyuncuları, "elle oynama" iddiasıyla hakem Mehmet Türkmen'e penaltı itirazında bulundu.

PENALTI KARARI ÇIKMADI

VAR'ı dinleyen Türkmen, oyunu devam ettirdi ve pozisyona penaltı kararı çıkmadı. Bu durum sonrası Samsunsporlu futbolcular tepki gösterdi. Hakemin kararı tartışma konusu oldu.

HAKEMLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Samsun Barosu'na bağlı Avukat Berk Onaran konuyla ilgili hakem ve VAR hakemi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Onaran'ın konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Samsunspor ve Galatasaray maçında görev alan orta hakem ve VAR hakemi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum" ifadelerini kullandı.