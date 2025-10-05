Reis: Daha fazla puanı hak ettik

Yayınlanma:
Samsunspor teknik direktörü Thomas Reis, Fenerbahçe ile berabere kaldıkları maç sonrası konuştu.

Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor, sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.

Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Yüksel Yıldırım isyan etti: Yine aynı şeyleri yaşıyoruzYüksel Yıldırım isyan etti: Yine aynı şeyleri yaşıyoruz

''DAHA FAZLA PUANI HAK EDEN TARAFTIK''

Thomas Reis, "Performans sebebiyle takımımla gurur duyuyorum. Zor bir haftayı geride bıraktık. Gaziantep deplasmanında oyunu 10 kişi oynadık, Varşova deplasmanına gittik ve bugün yeni bir maç oynadık. İlk 15 dakikada tam olarak istediklerimizi yapamadık ama sonrasında ikili mücadeleleri kazandık ve özgüvenle oynadık. Açıkçası bugün daha fazla puanı hak eden taraftık." dedi.

''SONUÇTAN MUTLUYUZ''

Konuşmasını sürdüren Reis, "Fenerbahçe'den daha iyi yaptığımız şey takım halinde daha güçlü olmamızdı. Fırsatlar yakaladık ama golü bulamadık. Üçüncü bölgede daha iyi tercihler yapabilseydik gol atma şansımız daha net olabilirdi. Defansif anlamda iyiydik, top bizde olduğunda başarılıydık. 1 puan aldık ama daha fazlasını hak ettik. Sonuçtan mutluyuz. Mutluyuz dememin sebebi, 1 haftada 3 maç oynamış olmamız." ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

