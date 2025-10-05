Yüksel Yıldırım isyan etti: Yine aynı şeyleri yaşıyoruz

Yüksel Yıldırım isyan etti: Yine aynı şeyleri yaşıyoruz
Yayınlanma:
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, 0-0 berabere kaldıkları Fenerbahçe maçı sonrası hakemi eleştirdi.

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, maç sonu açıklamalarda bulundu.

''HAKEMİ BU GECE ÇOK KONUŞUN''

Ekol TV'ye konuşan Yüksel Yıldırım, maçın hakemi Halil Umut Meler'in yönetimine tepki gösterdi ve "Beraberliğe üzüldük tabii ama bir puana kaldığımız için de sevinçliyiz. Şikayet etmiyorum ama hakemi lütfen bu gece çok konuşun, lütfen. Bizim için konuşun. İki kere VAR'a gitti, vermedi. Top ele vurdu." dedi.

Fenerbahçe'deki sorunu açıkladıFenerbahçe'deki sorunu açıkladı

''AYNI ŞEYLERİ YAŞIYORUZ''

Konuşmasını sürdüren Yıldırım, "Geçen sene Halil Umut Meler, Galatasaray'a 3-2 yenildiğimiz maçta da bir penaltımızı vermemişti. Yediğimiz golde faul vardı. Bugün de yine aynı şeyleri yaşıyoruz. Ne diyelim, sağlık olsun. 1 puan, 1 puandır." dedi.

''KESİNLİKLE EL VARDI''

Yüksel Yıldırım, ofsayt nedeniyle iptal edilen golle ilgili de "Ben ofsayta bir şey demiyorum ama orada ele çarpıyor. Pozisyon bir kez gösteriliyor. Kesinlikle el vardı. Bu gece hakemi konuşun. Golümüz iptal edildi. VAR, ofsayt için çağırmaz. Ne konuştular, çok merak ediyorum. Skriniar'ın pozisyonu da penaltı." yorumunu yaptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Everest'te kar fırtınası! En az bin kişi mahsur kaldı: Korku filmi gibi görüntüler geliyor
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
Fuhuşla suçlanan rapçi Diddy'nin cezası belli oldu: Dünyanın gözü bu karardaydı!
Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Spor
Domenico Tedesco itiraf etti
Domenico Tedesco itiraf etti
Fenerbahçe'deki sorunu açıkladı
Fenerbahçe'deki sorunu açıkladı