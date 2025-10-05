Yüksel Yıldırım isyan etti: Yine aynı şeyleri yaşıyoruz

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, maç sonu açıklamalarda bulundu.

''HAKEMİ BU GECE ÇOK KONUŞUN''

Ekol TV'ye konuşan Yüksel Yıldırım, maçın hakemi Halil Umut Meler'in yönetimine tepki gösterdi ve "Beraberliğe üzüldük tabii ama bir puana kaldığımız için de sevinçliyiz. Şikayet etmiyorum ama hakemi lütfen bu gece çok konuşun, lütfen. Bizim için konuşun. İki kere VAR'a gitti, vermedi. Top ele vurdu." dedi.

Fenerbahçe'deki sorunu açıkladı

''AYNI ŞEYLERİ YAŞIYORUZ''

Konuşmasını sürdüren Yıldırım, "Geçen sene Halil Umut Meler, Galatasaray'a 3-2 yenildiğimiz maçta da bir penaltımızı vermemişti. Yediğimiz golde faul vardı. Bugün de yine aynı şeyleri yaşıyoruz. Ne diyelim, sağlık olsun. 1 puan, 1 puandır." dedi.

''KESİNLİKLE EL VARDI''

Yüksel Yıldırım, ofsayt nedeniyle iptal edilen golle ilgili de "Ben ofsayta bir şey demiyorum ama orada ele çarpıyor. Pozisyon bir kez gösteriliyor. Kesinlikle el vardı. Bu gece hakemi konuşun. Golümüz iptal edildi. VAR, ofsayt için çağırmaz. Ne konuştular, çok merak ediyorum. Skriniar'ın pozisyonu da penaltı." yorumunu yaptı.