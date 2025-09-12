Real Madrid'de sakatlık şoku

Real Madrid'de sakatlık şoku
Real Madrid'in savunma oyuncusu Antonio Rüdiger sakatlık geçirdi.

İspanya LaLiga ekiplerinden Real Madrid'de tecrübeli futbolcu Antonio Rüdiger'in sakatlandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Alman defans oyuncusunun sol uyluk üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini belirtti.

İspanya basınına göre 32 yaşındaki futbolcu, en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

RUDIGER'İN REAL MADRİD KARİYERİ

Antonio Rüdiger’in Real Madrid kariyeri, hem savunmadaki sertliği hem de istikrarıyla dikkat çekti. 2022 yazında Chelsea’den bedelsiz olarak İspanyol devine katılan Alman stoper, kısa sürede takımın vazgeçilmezlerinden biri oldu.

Rüdiger, Real Madrid formasıyla çıktığı 100’ün üzerinde resmi maçta savunmadaki liderliği, hava toplarındaki hakimiyeti ve kritik anlarda attığı gollerle öne çıktı.

Madrid ekibiyle La Liga şampiyonluğu, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferleri yaşayan deneyimli savunmacı, özellikle Şampiyonlar Ligi’nde sergilediği yüksek performansla taraftarın beğenisini kazandı.

Rüdiger, Real Madrid kariyerinde hem tecrübesi hem de mücadeleci yapısıyla savunmanın değişmez ismi olarak öne çıkmayı sürdürdü.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

