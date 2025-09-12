Beşiktaş'ta beklenen ayrılık gerçekleşti

Beşiktaş'ta ayrılık resmiyet kazandı.

Siyah-beyazlılar, Joao Mario'nun AEK'ya kiralandığını resmen açıkladı.

Beşiktaş'tan KAP bildirimi geldi: Transfer resmen açıkland

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcumuz Joao Mario’nun 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda AEK Atina ile anlaşmaya varılmıştır.



Joao Mario’ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Joao Mario Beşiktaş'tan kiralık olarak ayrıldı

JOAO MARIO'NUN BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Portekizli orta saha oyuncusu Joao Mario, Beşiktaş kariyerinde kısa sürede önemli bir istatistiksel katkı sundu.

2024-25 sezonunda kiralık olarak siyah-beyazlı formayı giyen Mario, tüm kulvarlarda 38 maça çıkarken 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Özellikle Avrupa kupalarında gösterdiği etkili oyunuyla dikkat çeken tecrübeli futbolcu, Süper Lig’de de takımın orta sahadaki en istikrarlı isimlerinden biri oldu.

Joao Mario, bu sezon 8 resmi karşılaşmada görev aldı.

Bu maçlarda 3 kez fileleri havalandıran ve 1 asist yapan Portekizli yıldız, toplamda yaklaşık 490 dakika sahada kaldı.