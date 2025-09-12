Beşiktaş'tan KAP bildirimi geldi: Transfer resmen açıklandı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Beşiktaş, Jota Silva'yı satın alma opsiyonu ile kiraladığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş, Portekizli futbolcu Jota Silva'yı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ''Beşiktaşımıza Hoş Geldin Jota Silva

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve yeni transfer Jota Silva

Profesyonel futbolcu Jota Silva’nın 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Nottingham Forest ile anlaşmaya varılmıştır.

Jota Silva’ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.'' ifadeleri kullanıldı.

26 yaşındaki Jota Silva, profesyonel kariyerine Sousense'de başladı.

Daha sonra Espinho, Leixoes ve Casa Pia formaları da giyen Jota, Vitoria Guimares ile etkili bir performans sergiledi ve Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ın dikkatini çekti.

2024-2025 sezonunda İngiltere'ye giden Jota, Notthingham Forest ile toplam 38 maça çıkarken 4 gol attı ve 2 gol pası verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

