Rafa Silva krizinde yeni gelişme: Tesislerden ayrıldı!

Yayınlanma:
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva krizinde yeni bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi büyüyor...

Portekizli futbolcu, sözleşmesindeki yükümlülüklere uymak için bu sabah Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi.

2024/11/08/hbbjk.jpg

YİNE ANTRENMANA ÇIKMADI

Rafa Silva, bugün yapılan antrenmana yine çıkmadı.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Rafa Silva bel ağrılarını gerekçe göstererek idmana çıkmadı.

Yönetimin Portekizli futbolcudan detaylı bir sağlık raporu isteyeceği ifade edildi.

Serdal Adalı'nın sabrı taştı: Rafa Silva için yeni kararSerdal Adalı'nın sabrı taştı: Rafa Silva için yeni karar

TESİSLERDEN AYRILDI!

Rafa Silva'nın Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrıldığı belirtildi.

Tecrübeli oyuncunun bugün de aynı tutumu sergileyerek antrenmana çıkmaması durumunda ceza alacağı aktarılmıştı.

Rafa Silva krizinin nasıl sonuçlanacağı merak ediliyor.

RAFA SILVA'NIN SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maça çıkan Rafa Silva, 5 gol atarken 3 asist yaptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

