Serdal Adalı'nın sabrı taştı: Rafa Silva için yeni karar

Serdal Adalı'nın sabrı taştı: Rafa Silva için yeni karar
Yayınlanma:
Beşiktaş'tan ayrılmak istediğini açıklayan ve antrenmanlara çıkmayan Rafa Silva konusunda Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın sabrı taştı ve konuyla ilgili yeni bir karar alındı.

Beşiktaş'ta Portekizli yıldız Rafa Silva ile ilgili kriz devam ediyor.

Rafa Silva, geçen gün Nevzat Demir Tesisleri'ne gitmesine rağmen ağrılarını gerekçe göstererek hem sabah hem de akşam yapılan antrenmanlara çıkmadı.

Beşiktaş yönetiminin daha fazla sabrı kalmadı ve konuyla ilgili yeni bir karar aldı.

Rafa Silva Türkiye'den hangi kulüple transfer görüşmesi yaptı? Olay iddiaRafa Silva Türkiye'den hangi kulüple transfer görüşmesi yaptı? Olay iddia

YAPTIRIMA HAZIRLANIYOR

Beşiktaş yönetimi, bugün yapılacak olan idmana çıkmaması halinde Rafa Silva'ya resmi yaptırımda bulunmaya hazırlanıyor.

Kulüp, oyuncunun art arda yapılan antrenmanlara katılmamasını disiplin kurallarının ihlali olarak değerlendiriyor.

Bu durum devam ederse, tarafların yollarını ayırma olasılığının daha da güçleneceği ifade edildi.

2024/11/08/hbbjk.jpg

ADALI'DAN RAFA SILVA AÇIKLAMASI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Rafa Silva ile ilgili yaptığı açıklamada, "Rafa Silva'ya hep özel davrandık, onu sarıp sarmaladık. Beşiktaşlı biri ve başkan olarak, en iyi oyuncumun ayrılmasını ister miyim? Bu tavırdan sonra devre arasına kadar profesyonel olarak görev yapmasını istedim. Kendisiyle de uzun uzun konuştuk. Ona olan sevgiyi anlattık. Taraftar için devre arasına kadar en iyisini yapmasını söyledim. Rafa devre arasına kadar talebimiz için olumlu adım atmadı. Ocak ayı için çıkış maddesi belli. Menajeri '3 milyon Euro getirelim, bırakın' gibi komik bir teklif geldi. Burası Beşiktaş, ayrılmak isteyen varsa, şartları Beşiktaş belirler" demişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ünlü lüks aksesuar mağazası soyuldu
Ünlü lüks aksesuar mağazası soyuldu
İslam Memiş altında rekor beklediği zamanı açıkladı: 30 bin lirası olan yatırımcıya seslendi
Meteoroloji uzmanından uykuları kaçıracak açıklama: İstanbul'un 50 günlük suyu kaldı
En ucuz otomatik vitesli 20 otomobil
En ucuz otomatik vitesli 20 otomobil
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak: Fethiye’de büyük keşif
Fethiye’de büyük keşif
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü: Perre Antik Kentinde büyük keşif
Perre Antik Kentinde büyük keşif
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü
ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
Spor
Alessio Orro mu Myriam Sylla mı? Fenerbahçe mi Galatasaray mı?
Alessio Orro mu Myriam Sylla mı? Fenerbahçe mi Galatasaray mı?
Eyvah eyvah! Osimhen'den Galatasaraylıların uykularını kaçıracak haber
Eyvah eyvah! Osimhen'den Galatasaraylıların uykularını kaçıracak haber
Amedspor oynamadan kazandı
Amedspor oynamadan kazandı