Serdal Adalı'nın sabrı taştı: Rafa Silva için yeni karar

Beşiktaş'ta Portekizli yıldız Rafa Silva ile ilgili kriz devam ediyor.

Rafa Silva, geçen gün Nevzat Demir Tesisleri'ne gitmesine rağmen ağrılarını gerekçe göstererek hem sabah hem de akşam yapılan antrenmanlara çıkmadı.

Beşiktaş yönetiminin daha fazla sabrı kalmadı ve konuyla ilgili yeni bir karar aldı.

YAPTIRIMA HAZIRLANIYOR

Beşiktaş yönetimi, bugün yapılacak olan idmana çıkmaması halinde Rafa Silva'ya resmi yaptırımda bulunmaya hazırlanıyor.

Kulüp, oyuncunun art arda yapılan antrenmanlara katılmamasını disiplin kurallarının ihlali olarak değerlendiriyor.

Bu durum devam ederse, tarafların yollarını ayırma olasılığının daha da güçleneceği ifade edildi.

ADALI'DAN RAFA SILVA AÇIKLAMASI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Rafa Silva ile ilgili yaptığı açıklamada, "Rafa Silva'ya hep özel davrandık, onu sarıp sarmaladık. Beşiktaşlı biri ve başkan olarak, en iyi oyuncumun ayrılmasını ister miyim? Bu tavırdan sonra devre arasına kadar profesyonel olarak görev yapmasını istedim. Kendisiyle de uzun uzun konuştuk. Ona olan sevgiyi anlattık. Taraftar için devre arasına kadar en iyisini yapmasını söyledim. Rafa devre arasına kadar talebimiz için olumlu adım atmadı. Ocak ayı için çıkış maddesi belli. Menajeri '3 milyon Euro getirelim, bırakın' gibi komik bir teklif geldi. Burası Beşiktaş, ayrılmak isteyen varsa, şartları Beşiktaş belirler" demişti.