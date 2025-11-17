Rafa Silva Türkiye'den hangi kulüple transfer görüşmesi yaptı? Olay iddia

Beşiktaş'ta Rafa Silva ile ilgili yeni iddialar ortaya atıldı.

Siyah beyazlı takımdan ayrılmak istediğini bildiren Rafa Silva ile ilgili başkan Serdal Adalı "Ya oynarsın ya istediğimiz parayı getirir gidersin ya da 1.5 yıllık sözleşmen süresince kenarda oturursun” demişti.

Beşiktaş'ta son dakika Rafa Silva gelişmesi

Bu açıklamanın ardından Rafa Silva'nın menajerlik şirketinden açıklama yapılmış ve Portekizli futbolcunun geri adım attığı ortaya çıkmıştı.

BAŞKAN SERDAL ADALI BİLİYOR MU?

Ancak buna rağmen dünkü antrenmanlara katılmayan Rafa Silva ile ilgili ortaya 2 yeni iddia daha atıldı. Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre bu iddialar şöyle:

- Beşiktaş’ta hiçbir alacağı olmayan Rafa Silva’nın bu haftaki Samsun maçında oynamak için sezon sonuna dek bütün hak edişlerinin hemen ödenmesini talep ettiği ileri sürüldü.

- Rafa Silva’nın Türkiye’den 2 kulüple transfer görüşmesi yaptığı iddia edildi. Başkan Adalı’nın önceki günkü basın toplantısında bu nedenle, “Türkiye’de başka bir kulüpte oynamasına asla izin vermem” dediği öğrenildi.

Bu açıklama başkan Serdal Adalı'nın "Teklif yapan kulüpleri biliyor mu?" sorusunu da gündeme getirdi.