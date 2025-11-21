Pogba 811 günlük hasreti bitirmeye yakın

2025-26 sezonu yaz transfer döneminde Monaco'ya transfer olan Paul Pogba, yaşadığı sakatlıklardan dolayı henüz yeni takımıyla sahaya çıkamadı.

RENNES MAÇIYLA SAHALARA DÖNECEK

Fransız oyuncu, Monaco'nun Rennes ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edildi ve Pogba sahalara dönmeye hazırlanıyor.

811 GÜNLÜK HASRETİ BİTİRECEK

Son olarak 811 gün önce 3 Eylül 2023 tarihinde Juventus ile resmi bir maça çıkan Paul Pogba, hasreti bitirmeye çok yakın.

Daha sonra aldığı 18 aylık doping cezası, yıldız oyuncunun sahalardan uzak kalmasına neden olmuştu.

POGBA'NIN KARİYERİ

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan 32 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Juventus ve Manchester United formalarını terletti.

Pogba'nın Monaco ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.