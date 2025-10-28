PFDK'dan Beşiktaş'a ceza

PFDK'dan Beşiktaş'a ceza
PFDK, Beşiktaş'a 400 bin lira para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK), Beşiktaş'a taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 400 bin lira para cezası verdiği açıklandı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Beşiktaş'a, Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Konyaspor ile deplasmanda oynanan mücadelede siyah-beyazlı taraftarların çirkin ve kötü tezahüratından dolayı 400 bin lira para cezası uygulandı.

TRİBÜN KAPAMA CEZASI DA VERDİ

Ayrıca kurul tarafından Beşiktaş'a aynı sebepten dolayı bir sonraki deplasmanda, Konyaspor'a ise söz konusu nedenden iç sahada oynanacak ilk karşılaşma için kısmi tribün kapama cezası verildi.

Beşiktaş ve Konyaspor PFDK'lık oldu

Beşiktaş ile Konyaspor arasında 22 Ekim'de Konya'da oynanan maçı Beşiktaş 2-0 kazanmıştı.

Siyah beyazlı takımın gollerini Ndidi ve Abraham atmıştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

