Beşiktaş ve Konyaspor PFDK'lık oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş ile Konyaspor'u, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de dün oynanan 3. hafta erteleme maçında taraftarlarının sebep olduğu çirkin ve kötü tezahürattan dolayı iki kulübün de disipline gönderildiği belirtildi.
Beşiktaş, söz konusu karşılaşmada Konyaspor'u deplasmanda 2-0 yenmişti.
İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
Hukuk Müşavirliği’nce 23.10.2025 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
1- TÜMOSAN KONYASPOR Kulübü’nün 22.10.2025 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR- BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 22.10.2025 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR- BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Kaynak:Haber Merkezi / AA