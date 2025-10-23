Beşiktaş ve Konyaspor PFDK'lık oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş ile Konyaspor'u, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de dün oynanan 3. hafta erteleme maçında taraftarlarının sebep olduğu çirkin ve kötü tezahürattan dolayı iki kulübün de disipline gönderildiği belirtildi.

Beşiktaş, söz konusu karşılaşmada Konyaspor'u deplasmanda 2-0 yenmişti.

İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde: