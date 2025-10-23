Beşiktaş ve Konyaspor PFDK'lık oldu

Beşiktaş ve Konyaspor PFDK'lık oldu
Yayınlanma:
Beşiktaş ve Konyaspor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş ile Konyaspor'u, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

2024/11/08/hbbjk.jpg

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de dün oynanan 3. hafta erteleme maçında taraftarlarının sebep olduğu çirkin ve kötü tezahürattan dolayı iki kulübün de disipline gönderildiği belirtildi.

Beşiktaş, söz konusu karşılaşmada Konyaspor'u deplasmanda 2-0 yenmişti.

Inter Miami'den Lionel Messi kararıInter Miami'den Lionel Messi kararı

İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Hukuk Müşavirliği’nce 23.10.2025 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- TÜMOSAN KONYASPOR Kulübü’nün 22.10.2025 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR- BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 22.10.2025 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR- BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

Vay vay vay bu nasıl Galatasaray: 3'te 3 yaptı ama bu hiç yakışmadı
İstanbul'a yağışlar ne zaman dönüyor? AKOM'dan fırtına uyarısı geldi
ASKİ saat vererek duyurdu: Önleminizi alın! 20 mahalle susuz kalacak
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Emre Belözoğlu tekmeyi attı Okan Buruk nasıl kazandı: Futboldaki yapıyı açıkladı dönen dolapları anlattı
Kim bu üniversite tercihlerini değiştiren el?
AKP'nin 'gizli' elektrik zammı: Elektrik faturaları 45 milyonu çarpacak!
Murat Ülker'den Sadettin Saran kararı: Toplantıda açıkça söyledi
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
Spor
Konyaspor Beşiktaş maçının VAR kaydı açıklandı
Konyaspor Beşiktaş maçının VAR kaydı açıklandı
Inter Miami'den Lionel Messi kararı
Inter Miami'den Lionel Messi kararı
Ünlü hakemi tutukladılar: EuroLeague karıştı
Ünlü hakemi tutukladılar: EuroLeague karıştı