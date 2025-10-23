Inter Miami'den Lionel Messi kararı

Arjantinli dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi, kariyerine Inter Miami'de devam edecek.

SÖZLEŞMESİ UZATILDI

38 yaşındaki dünya futbolunun efsane ismi, ABD’de forma giydiği kulüple olan sözleşmesini bir yıl daha uzatma kararı aldı.

Kulübün yaptığı resmi açıklamada, Lionel Messi’nin mevcut sözleşmesinin 31 Aralık 2025’te sona ereceği, ancak yapılan yeni anlaşmayla 2026 yılının sonuna kadar geçerli olacağı bildirildi.

MESSI'NİN MLS KARİYERİ

2023 yazında Inter Miami'ye transfer olan Messi, takımı ile tüm kulvarlarda çıktığı 82 maçta 71 gol attı ve 36 asist yaptı.

SÖZLEŞME UZATILMASI HAYRANLARINI SEVİNDİRDİ

38 yaşındaki yıldız futbolcu, sözleşmesini 2026 yılı sonuna kadar uzatarak kariyerini ABD’de sürdürmeye devam edecek.

Bu karar, hem Inter Miami taraftarlarını hem de dünya futbolunu yakından takip edenleri sevindirdi.

Messi’nin MLS kariyeri, futbolun sınırları aşan evrensel etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor.