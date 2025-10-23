Fenerbahçe'nin Stuttgart maçı ilk 11'i belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında sahasında Stuttgart'ı konuk edecek.

Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 19.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ KEHLET

Karşılaşmayı Danimarka Futbol Federasyonu’ndan Jakob Kehlet yönetecek.

Kehlet’ın yardımcılıklarını Lars Hummelgaard ve D. Wollenberg Rasmussen yapacak.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mikkel Redder.

VAR HAKEMİ HANSEN

VAR koltuğunda Jonas Hansen oturacak. AVAR'da ise Jens Maae görev yapacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Fenerbahçe - Stuttgart maçının ilk 11'leri belli oldu:

Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Alvarez, Asensio, Nene, Kerem, En-Nesyri

Stuttgart: Nübel, Assignon, Jaquez, Chabot, Hendriks, Atakan, Stiller, Bouanani, Tomas, Mittelstadt, El Khannous