Sadettin Saran 74 günde 3 kupa kazandı

Seçimde Ali Koç'u mağlup ederek 21 EEylül'de Fenerbahçe Başkanlık koltuğuna oturan Sadettin Saran, göreve geldiği kısa sürede basketbol ve voleybolda üç kupa sevinci yaşadı. Saran, 74 günlük başkanlık döneminde 3 kez şampiyonluk gördü.

Fenerbahçe'de Sadettin Saran rüzgarı esiyor.
21 Eylül'deki olağanüstü seçimde Sadettin Saran, 12 bin 325 oy alarak Ali Koç'u geride bırakarak başkanlık yarışını kazanmıştı. Ali Koç ise 12 bin 68 oy almıştı.

2024/11/08/hbfb.jpg21 Eylül’de yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda Ali Koç’u 257 oyla geride bırakarak Fenerbahçe’nin 34. başkanı seçilen Sadettin Saran, göreve geldiği günden bu yana kulüp tarihine hızlı bir giriş yaptı. Henüz 74 gün içinde üç farklı branşta kupa kazanarak camiaya büyük bir moral verdi.

İLK KUPA 3 GÜN SONRA GELDİ

Saran’ın başkanlık dönemindeki ilk kupa, Fenerbahçe Beko’nun Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazanmasıyla geldi. Sarı - Lacivertli basketbolcular, güçlü performanslarıyla 3 gün önce başkan seçilen Sadettin Saran'a ilk sevincini yaşattı.

fb.jpeg
Sadettin Saran ilk kupasını 3 günlük başkanken kazandı

17 GÜN SONRA 2. KUPA

Başarı serisi kadın voleybol takımıyla devam etti. Fenerbahçe Medicana, Şampiyonlar Kupası’nı kazanarak kulübün müzesine bir kupa daha ekledi ve Saran’a ikinci gururu yaşattı.

fb2.jpeg
17 gün sonra Sadettin Saran 2. kupasını kazandı

74 GÜNDE 3. KUPA

Son olarak kadın basketbol takımı, ÇİMSA ÇBK Mersin’i finalde farklı mağlup ederek 14. kez Cumhurbaşkanlığı Kupası’nın sahibi oldu. Bu zaferle birlikte Sadettin Saran, başkanlık koltuğunda 74 gün içinde üçüncü kupasını kazandı.

fb3.jpeg
3. kupa 74. günde geldi

61 yaşındaki başkanın en büyük hedefi ise sezon sonunda Süper Lig şampiyonluğunu kazanarak futbolda da tarihi bir başarıya imza atmak.

