Pedallar Cumhuriyet için dönecek
Muğla Büyükşehir Belediyesi (MBB) ve Datça Dağcılık ve Doğa Sporları Spor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen Datça 3. Bisiklet Festivali, bu yıl 29-30-31 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Cumhuriyet’in 102. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen festival, katılımcılara hem spor hem de doğa dolu üç gün sunacak. Festivalin ilk günü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Fener Alayı’na bisikletleri ve Türk bayraklarıyla katılacak bisikletçiler, Datça sokaklarını kırmızı beyaza boyayacak.

Festival süresince katılımcılar, Datça’nın eşsiz koylarını, tarihi mirasını ve kültürel zenginliklerini pedallayarak keşfedecek. Bazı parkurlar yüzme molalarıyla süslenecek; denizle iç içe rotalar, spor ve doğa tutkunlarını buluşturacak.

Datça 3. Bisiklet Festivali afişi

Organizasyon komitesinden yapılan açıklamada, festivalin ana kamp alanının denize sıfır konumda olacağı ve konaklamanın 29 Ekim saat 11.00 itibarıyla başlayacağı duyuruldu. Yetkililer, parkurların doğa şartlarına uygun bisiklet, kondisyon ve sürüş tecrübesi gerektirdiğini vurguladı.

Festival boyunca tüm rotalara ilişkin bilgiler, fotoğraf ve videolar sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.
Datça Dağcılık ve Doğa Sporları Spor Kulübü yetkilileri, “Üçüncü kez düzenlediğimiz bu etkinlikte dostlarımızı yeniden ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız” diyerek tüm doğa severleri Datça’ya davet etti.

