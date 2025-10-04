Milli takım oturarak kazandı

Çekya’nın başkenti Prag’da düzenlenen PVE Gümüş Milletler Ligi’nde Oturarak Voleybol Kadın Milli Takımımız, turnuvadaki ilk maçında Fransa ile karşılaştı.

Milli takımın maçından görüntüler

FRANSA'YI DİZE GETİRDİ

Ay yıldızlılar, mücadeleyi 3-0 kazandı.

İKİNCİ MAÇINDA MACARİSTAN'A YENİLDİ

İkinci maçında mücadele ettiği Macaristan’a ise 3-2 mağlup oldu.

Oturarak Voleybol Kadın Milli Takımımız

Türkiye Voleybol Federasyonu’nun yaptığı açıklama şu şekilde:

Oturarak Voleybol Kadın Milli Takımımız, Çekya’nın başkenti Prag’da düzenlenen PVE Gümüş Milletler Ligi’nde sahaya çıktı.

Millilerimiz, turnuvadaki ilk maçında Fransa'yı 3-0 (25-16, 25-15, 25-18) mağlup etti. İkinci maçında ise Macaristan'a 3-2 (23-25,25-18,19-25,25-15,15-12) mağlup oldu.

Oturarak Voleybol Kadın Milli Takımımız, Milletler Ligi'nin ikinci gününde (4 Ekim) 12.00'de ev sahibi Çekya ile karşılaşacak. Müsabaka, ParaVolley Avrupa Youtube kanalından canlı yayınlanacak.