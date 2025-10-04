Milli takım oturarak kazandı

Milli takım oturarak kazandı
Yayınlanma:
Oturarak Voleybol Kadın Milli Takımı, PVE Gümüş Milletler Ligi’nde ilk maçında Fransa’yı yendi. İkinci maçında ise Macaristan’a mağlup oldu.

Çekya’nın başkenti Prag’da düzenlenen PVE Gümüş Milletler Ligi’nde Oturarak Voleybol Kadın Milli Takımımız, turnuvadaki ilk maçında Fransa ile karşılaştı.

https-tvf-org-tr-storage-79840-01k6njsffes9dtmywh5agsy2zd.jpg
Milli takımın maçından görüntüler

FRANSA'YI DİZE GETİRDİ

Ay yıldızlılar, mücadeleyi 3-0 kazandı.

Samsunspor: 12 Fenerbahçe: 35Samsunspor: 12 Fenerbahçe: 35

İKİNCİ MAÇINDA MACARİSTAN'A YENİLDİ

İkinci maçında mücadele ettiği Macaristan’a ise 3-2 mağlup oldu.

https-tvf-org-tr-storage-79838-01k6njsfeq9z139b4yeh6x5ewh.jpg
Oturarak Voleybol Kadın Milli Takımımız

Türkiye Voleybol Federasyonu’nun yaptığı açıklama şu şekilde:

Oturarak Voleybol Kadın Milli Takımımız, Çekya’nın başkenti Prag’da düzenlenen PVE Gümüş Milletler Ligi’nde sahaya çıktı.

Millilerimiz, turnuvadaki ilk maçında Fransa'yı 3-0 (25-16, 25-15, 25-18) mağlup etti. İkinci maçında ise Macaristan'a 3-2 (23-25,25-18,19-25,25-15,15-12) mağlup oldu.

Oturarak Voleybol Kadın Milli Takımımız, Milletler Ligi'nin ikinci gününde (4 Ekim) 12.00'de ev sahibi Çekya ile karşılaşacak. Müsabaka, ParaVolley Avrupa Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Antalya'da doğan kuzuyu görenler gözlerine inanamadı: Veterinerler anlam veremedi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Sinema severlere müjde: Bilet fiyatları o günler hep 120 TL olacak
BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İstanbul'un 12 ilçesinde 8 saatlik elektrik kesintileri yapılacak
Emekli ve memura yapılacak zammı açıkladı: TÜİK herkesi ters köşe yaptı
Sadettin Saran dayanamadı: Canlı yayına daldı
Spor
Muhammed Furkan Özbek dünya şampiyonu
Muhammed Furkan Özbek dünya şampiyonu
Liverpool'a bir darbe daha: Koltuğu da kaptırdı
Liverpool'a bir darbe daha: Koltuğu da kaptırdı
Milli takımların grupları belli oldu: Güçlü rakipler çıktı
Milli takımların grupları belli oldu: Güçlü rakipler çıktı