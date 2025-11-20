Osimhen'in inadı inat: Okan Buruk da ikna edemedi!

Galatasaray'da Victor Osimhen milli takımdan sakat döndü. Golcü oyuncunun özellikle Fenerbahçe derbisine yetişip yetişmeyeceği merak ediliyor. Osimhen'ın bu konuda inat ettiği, Okan Buruk'un da ikna edemediği öğrenildi.

Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı formasıyla çıktığı Demokratik Kongo maçında sakatlanmıştı.

Maçın 2. yarısında forma giyemeyen Osimhen, salı gecesi İstanbul'a dönmüş, dün sabah da MR'a girmişti. Sarı kırmızılı kulüpten MR sonrası şu açıklama yapılmıştı:

"Futbolcumuz Victor Osimhen’in bugün sponsor hastanemiz Acıbadem’de yapılan MR tetkiklerinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."

2024/11/07/hbgs.jpgOsimhen'in bir kaç gün dinlendirileceği, Gençlerbirliği ve Şampiyonlar Ligi'ndeki US Gilloise maçlarında oynayamayacağı, Fenerbahçe derbisi için de durumunun belli olmadığı bildirilmişti.

FENERBAHÇE MAÇINDA İLLE DE OYNAMAK İSTİYOR

Ancak Victor Osimhen'in teknik direktör Okan Buruk'a Fenerbahçe derbisinde mutlaka oynamak istediğini ilettiği ileri sürüldü.

Osimhen finalde kaybetti: Hayalleri yıkıldıOsimhen finalde kaybetti: Hayalleri yıkıldı

Buruk'un ise doktor raporlarına göre karar vereceğini belirterek, "Kendini zorlamanı istemiyorum. Çünkü önümüzde çok önemli maçlar var. Uzun maratonda sana çok ihtiyacımız olacak" karşılığını verdriği öğrenildi.

Ancak Buruk'un ikna edemediği Osimhen'in ille de oynamak istediğini tekrarladığı belirtildi.

Osimhen için adeta seferberlik ilan edildiği, tedavisinin de sürdüğü ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

