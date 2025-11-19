Osimhen finalde kaybetti: Hayalleri yıkıldı

Achraf Hakimi, Osimhen ve Salah'ı geçerek Afrika'da yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü.

Afrika Futbol Konfederasyonunun (CAF) her yıl düzenlediği 'yılın Afrikalı futbolcusu' oylaması sonuçlandı.

YILIN FUTBOLCUSU ACHRAF HAKIMI

Afrika Futbol Konfederasyonunun (CAF) açıklamasına göre Paris Saint-Germain'in Faslı oyuncusu Achraf Hakimi, oylamada Galatasaray'dan Nijeryalı Victor Osimhen ve Liverpool'dan Mısırlı Muhammed Salah'ı geride bırakarak 2025 yılının futbolcusu ödülünü kazandı.

GALATASARAY'DA 46 GOL VE 8 ASİST KAYDETTİ

Geçtiğimiz sezonun başında Galatasaray'a kiralık olaraka gelen Victor Osimhen, 1.5 sezonda 53 maça çıktı. Osimhen, sarı-kırmızılı formayla 46 gol ve 8 asist kaydetmişti.

YILIN KALECİSİ YASSINE BOUNOU

Al Hilal'in Faslı file bekçisi Yassine Bounou ise Afrika'da yılın kalecisi ödülünün sahibi oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

