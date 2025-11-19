Osimhen'den Fenerbahçe derbisi kararı

Nijerya – Demokratik Kongo maçında sakatlanan Victor Osimhen, İstanbul’a döndü. MR’a giren yıldız futbolcunun sol arka adalesinde orta seviye kanama ve zorlanma tespit edildi.

Oyuncunun, Süper Lig’de Gençlerbirliği ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Union SG maçlarında oynaması beklenmezken derbi ise merak konusu oldu.

Sky Spor Youtube kanalında konuşan Ali Naci Küçük’e göre, Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisinde sahada olmaya karar verdi.

“EN ÖNEMLİ MAÇTA SAHADA OLMAK İSTİYORUM”

Küçük’e göre Victor Osimhen, teknik ekip ile yaptığı görüşmede “Ne yapın ne edin, ben Galatasaray'ı daha başarılı yapmak için geldim, en önemli maçta sahada olmak istiyorum” dedi.

DERBİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe – Galatasaray derbisi 1 Aralık Pazar günü Chobani Stadyumu’nda oynanacak. Dev maç saat 20.00’de başlayacak.