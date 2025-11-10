Osimhen'i bakın ne bekliyor? Görüntüler olay oldu

Osimhen'i bakın ne bekliyor? Görüntüler olay oldu
Nijerya Milli Takımı'nın kamp yaptığı otelin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Galatasaraylı Victor Osimhen'in konaklama şartları Sarı Kırmızılı taraftarı korkuttu.

2026 Dünya Kupası play-off maçında Gabon ile karşılaşacak olan Nijerya Milli Takımı, kamp yaptığı otel nedeniyle gündeme geldi.

Daha önce Nijerya Milli takımından sakat dönen Victor Osimhen'in, kaldığı otelin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması Galatasaray taraftarlarını bir kez daha endişelendirdi.

NİJERYA MİLLİ TAKIMI FAS'TA KAMPA GİRDİ

Fulham'ın orta saha oyuncusu Alex Iwobi, Nijerya Milli Takımı'nın Fas'ın Rabat kentindeki konaklama tesislerinde takıma ait kötü koşulları gösteren görüntüleri paylaşarak endişelere yol açtı.

Galatasaray'da Osimhen isyanı: Taraftar harekete geçtiGalatasaray'da Osimhen isyanı: Taraftar harekete geçti

Pazar günü Nijerya kampına gelen ilk oyunculardan biri olan Iwobi, sosyal medyada Rive Hotel'in durumuna dikkat çeken fotoğraflar paylaştı.

Iwobi'nin paylaşımı Galatasaray cephesinde endişe yarattı

Takım, Gabon'a karşı oynayacağı kritik 2026 FIFA Dünya Kupası eleme play-off'una hazırlanıyor.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER:

Victor Osimhen, Samuel Chukwueze, Calvin Bassey, William Troost-Ekong ve Wilfred Ndidi gibi kilit oyuncuların da yer aldığı yıldızlarla dolu kadro bugün ilk antrenmanını yaptı.

Osimhen'li Nijerya Milli Takımı ilk idmanına bugün çıktı

Ancak Iwobi'nin paylaştığı görüntüler, takımın uluslararası maçlar için hazırlık ve lojistik planlama standartları hakkında büyük endişe uyandırdı.

Osimhen'den korkutan haber: Uçağı acil iniş yaptıOsimhen'den korkutan haber: Uçağı acil iniş yaptı

ENDİŞELENDİREN GÖRÜNTÜLER

Milli takımdan Alex Iwobi’nin otelden yaptığı paylaşım büyük yankı uyandırdı. Görüntüler, konaklama şartlarının beklentilerin altında olduğu yorumlarına neden oldu.

Osimhen daha önce de Milli takımda sakatlanmıştı

OSIMHEN MİLLİ TAKIMDA

Galatasaraylı Osimhen, Kocaelispor maçı sonrası Nijerya kadrosuna katılmak üzere Fas'a uçtu. Yıldız oyuncu bu sabahki antrenmanda yer aldı.

Osimhen Ajax’a attığı üç golle Şampiyonlar Ligi’nde toplam 6 gole ulaşarak gol krallığında zirvede.

Nijerya basını onu “Şampiyonlar Ligi’nin en golcüsü” olarak duyurdu.

Osimhen'in fotoğrafı Galatasaraylıları çıldırttı!Osimhen'in fotoğrafı Galatasaraylıları çıldırttı!

İŞTE OSIMHEN'İN FAS'TA KALDIĞI OTEL ODASI:

ONUACHU TEPKİSİ

Trabzonsporlu Paul Onuachu’nun ise Nijerya Milli takımında kadroya alınmaması ülkesinde büyük tepki çekti.

Nijerya basınında “Onuachu nerede?” başlıkları atıldı.

Sosyal medyada teknik direktör Eric Chelle’nin kararına yoğun eleştiriler yapıldı.

Bu gelişme, Osimhen’in milli takımda sakatlık riski ve konaklama şartları nedeniyle Galatasaray taraftarında endişe yaratırken, Nijerya’da ise Onuachu’nun kadro dışı bırakılması tartışma konusu oldu.

