Galatasaray'da Osimhen isyanı: Taraftar harekete geçti

Şampiyonlar Ligi'ndeki Osimhen şov UEFA'ya yetmedi!

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen Sarı Kırmızılı takımı sırtlamaya devam ediyor. UEFA, Liverpool ve Bodo Glimt maçlarının yıldızı Osimhen'i görmezden geldi.



Galatasaray’ın 3-1 kazandığı Bodo/Glimt maçında 2 gol atan ve 1 asist yapan Victor Osimhen, istatistiksel olarak haftanın en dikkat çeken performanslarından birine imza atmıştı.

Galatasaray'a ceza mı? Yok artık UEFA

Osimhen; 2 gol, 1 asist, 4.08 gol beklentisi (xG), 7 isabetli şut (Haaland’dan sonra en fazla), toplam 10 şutla Mbappe’nin ardından ikinci sırada yer aldı.

Ancak bu etkileyici performansa rağmen UEFA’nın açıkladığı 3. hafta kadrosunda Osimhen’e yer verilmedi.

İŞTE UEFA'NIN 11'İ:

Kaleci: Vicario

Defans: Dumfries, van Dijk, Gabriel, Nuno Mendes

Orta Saha: Nmecha, Karl, Fermin Lopez

Hücum: Man, Gordon, Guruzeta

TARAFTAR HAREKETE GEÇTİ

Galatasaray taraftarları sosyal medyada Osimhen’in liste dışı kalmasına isyan etti.

"Bodo’yu tek başına yıkan adam nasıl dışarıda kalır?" yorumları öne çıkarken, X kullanıcıları UEFA’nın seçim kriterlerini protesto etti.

Galatasaray taraftar grupları harekete geçti. Organize olan Sarı Kırmızılı taraftarlar sosyal medyadan UEFA'yı etiketleyerek Osimhen'in 11'e alınmamasına tepki yağdırdı.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

5 Kasım 2025: Ajax - Galatasaray

25 Kasım 2025: Galatasaray - U.S. Gilloise

9 Aralık 2025: Monaco - Galatasaray

21 Ocak 2026: Galatasaray - Atletico Madrid

28 Ocak 2026: Manchester City - Galatasaray



