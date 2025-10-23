Galatasaray'a ceza mı? Yok artık UEFA

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 3. maçında Bodo Glimt'i 3-1 yendi.

Maç öncesi taraftarların kareografisi büyük ilgi çekti.

Sarı kırmızılı taraftarlar Gazze'deki insanlık dramına dikkat çektiler ve Filistin bayrağı açarak üstüne de İngilizce "Soykırımı durdurun" diye yazdılar.

Olay, dünyanın da ilgisini çekerken, Fanatik'teki habere göre İngiliz basını dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

"YAPTIRIM UYGULANABİLİR"

SportBible'de yer alan habere göre bu nedenle Galatasaray'a ceza gelebilir. Haberde şu ifadeler yer aldı:

"Galatasaray taraftarları, Şampiyonlar Ligi’nde Bodo Glimt ile oynanan maç öncesinde Filistin’e destek mesajları içeren pankartlar ve koreografi sergiledi. Bu gösteriler, UEFA’nın Disiplin Yönetmeliği kapsamında kulübe yaptırım uygulanmasına neden olabilir."

UEFA DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ NE DİYOR?

İngiliz basının vurguladığı UEFA Disiplin Yönetmeliğinin ilgili maddesine göre kulüpler taraftarlarının “spor etkinliğine uygun olmayan, özellikle siyasi, ideolojik, dini veya saldırgan nitelikte mesajlar içeren pankart, nesne ya da sözlü ifadeler” sergilemesinden sorumlu tutuluyor. Kurala göre Galatasaray'ın para cezasından tribün kapatmaya, hatta tam stadyum yasağına kadar değişen yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği haberde yer aldı.