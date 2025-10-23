Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi piyangosu: Dursun Özbek'ten sürpriz karar

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesinde Galatasaray, Norveç temsilcisi Bodo/Glimt’i RAMS Park’ta 3-1 mağlup ederek gruptaki puanını 6’ya çıkardı. Liverpool sonrası Galatasaray Bodo karşısında da hata yapmadı!

Sarı - Kırmızılılar, bu galibiyetle sadece sportif anlamda değil, ekonomik olarak da önemli bir kazanç sağladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PİYANGOSU

UEFA’nın galibiyet başına verdiği 2,1 milyon Euro’luk prim, Galatasaray’ın Bodo/Glimt zaferiyle kasasına girdi. Daha önce Liverpool karşısında alınan galibiyetle de aynı miktarda gelir elde eden sarı-kırmızılılar, sadece galibiyetlerden toplam 4,2 milyon Euro kazandı. Galatasaray böylece 5 milyona yaklaşan piyangoya kondu.

DURSUN ÖZBEK SÜRPRİZ YAPTI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Bodo galibiyeti sonrası Sarı Kırmzılılara prim sürprizini açıkladığı öğrenildi. UEFA'dan gelecek paranın bir kısmının prim olarak futbolcu ve teknik heyete dağıtılacağı ifade edildi.

PRİM 19 MİLYON EURO

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılım hakkı elde ettiği için UEFA’dan 18,62 milyon Euro başlangıç primi aldı. Frankfurt deplasmanında puan alamasa da iç sahadaki iki galibiyetle toplam gelirini artırmayı başardı.

TOPLAM GELİR 1,1 MİLYAR TL

Bodo/Glimt galibiyeti sonrası Galatasaray’ın UEFA’dan elde ettiği toplam gelir 22,8 milyon Euro’ya ulaştı. Bu rakam, güncel kurla yaklaşık 1,1 milyar TL’ye denk geliyor ve kulübün mali yapısına ciddi katkı sağladı.