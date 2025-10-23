Erman Toroğlu: 8-3 bitebilirdi

Erman Toroğlu: 8-3 bitebilirdi
Yayınlanma:
Galatasaray'ın Bodo Glimt'i 3-1 mağlup ettiği mücadele sonrasında Erman Toroğlu çarpıcı bir iddiada bulunarak karşılaşmanın 8-3 ya da 3-3 de bitebileceğini savundu.

Eski hakem Erman Toroğlu Bodo takımının pimi çekilmiş bir el bombası gibi olduğunu ifade ederken dün geceki karşılaşma ile ilgili de ilginç tespitler yaptı.
Sözcü gazetesindeki köşe yazısında Galatasaray’ın Bodo/Glimt karşısındaki performansını değerlendiren spor yorumcusu Erman Toroğlu, karşılaşmanın temposunu ve oyuncu performanslarını çarpıcı ifadelerle analiz etti.

2024/11/07/hbgs.jpg
Toroğlu, Norveç ekibini “pimi çekilmiş el bombası” olarak tanımlarken, Galatasaray’ın ilk yarıdaki baskısını övdü.

BENİM ADIM HIDIR! YAPACAĞIM BUDUR

Toroğlu, Bodo/Glimt’in düşük bütçeli ama disiplinli ve mücadeleci yapısına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

Galatasaray, rakibine göre daha parlak isimlerden kurulu bir takım.
Rakip takımsa ‘Benim adım Hıdır, yapacağım budur’ misali.
Dün gece Galatasaray’ın oynadığı takım pimi çekilmiş el bombası gibi, ne yapacağı belli olmaz.
Verirse büyük yara verir.

2024/11/11/ermantorogluu.webp
Erman Toroğlu: 8-3 bitebilirdi

"8-3 BİTEBİLİRDİ"

Karşılaşmanın yüksek tempolu ve bol pozisyonlu geçtiğini vurgulayan Toroğlu, skorun çok daha farklı olabileceğini belirtti ve şu iddiada bulundu:

Abartmadan söylüyorum!
Öyle bir maç oynandı ki 8-3 de bitebilirdi, 3-3 de.

"ICARDI YETERSİZ"

Yıldız oyunculara da değinen Toroğlu, Icardi’nin fiziksel olarak yetersiz kaldığını, Osimhen’in ise enerjisiyle rakibi zorladığını söyledi ve "Icardi isim olarak büyük ama sahada yürüyecek hali yoktu. Osimhen enerjisiyle, çabukluğuyla rakibi çok bunalttı. Galatasaray’ın gollerinde büyük rol oynadı" dedi.

KAFASINI YERDEN KALDIRMADI

Galatasaray’ın ilk yarıdaki baskısını güreş benzetmesiyle anlatan Toroğlu, “İlk 30 dakikada rakibin kafasını yerden kaldırtmadılar,” diyerek sarı-kırmızılıların etkili başlangıcını övdü.

Galatasaray'a yedek kulübesi isyanıGalatasaray'a yedek kulübesi isyanı

Toroğlu, Şampiyonlar Ligi’nde kazanmanın sadece sportif değil, ekonomik ve psikolojik açıdan da önemli olduğunu vurgulayarak, "Kazandıkça havan artar. Yelkenlerin rüzgarla şişer, moralle daha iyi yol alırsın. Galatasaray UEFA’yı kazandığında aynen böyle yol almıştı" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'a yağışlar ne zaman dönüyor? AKOM'dan fırtına uyarısı geldi
ASKİ saat vererek duyurdu: Önleminizi alın! 20 mahalle susuz kalacak
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Emre Belözoğlu tekmeyi attı Okan Buruk nasıl kazandı: Futboldaki yapıyı açıkladı dönen dolapları anlattı
Kim bu üniversite tercihlerini değiştiren el?
AKP'nin 'gizli' elektrik zammı: Elektrik faturaları 45 milyonu çarpacak!
Murat Ülker'den Sadettin Saran kararı: Toplantıda açıkça söyledi
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Spor
Arda Güler inanamadı: Ben mi
Arda Güler inanamadı: Ben mi
Vay vay vay bu nasıl Galatasaray: 3'te 3 yaptı ama bu hiç yakışmadı
Vay vay vay bu nasıl Galatasaray: 3'te 3 yaptı ama bu hiç yakışmadı
Norveçli gazeteci Galatasaray maçında telefonda gördüklerine inanamadı
Norveçli gazeteci Galatasaray maçında telefonda gördüklerine inanamadı