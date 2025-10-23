Galatasaray'a yedek kulübesi isyanı

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi esiyor.

Tarihi Liverpool zaferi sonrası Bodo Glimt'i de deviren Sarı Kırmızılılar Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam ediyor.



A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı Bodo/Glimt karşılaşması sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Tüzemen, Sarı - Kırmızılıların ikinci yarıdaki oyuncu değişikliklerini erken bulduğunu ve yedek kulübesinden gelen katkının yetersiz olduğunu savundu.

Levent Tüzemen Galatasaray'ın yedek kulübesini topa tuttu

YEDEK KULÜBESİ İSYANI

Tüzemen, özellikle Icardi’nin oyuna girmesinden sonra hücumda ritmin bozulduğunu belirtti. Ünlü yorumcu Sarı - Kırmızılı takımın yedek kulübesine isyan ederek şu ifadeleri kullandı:

"GERİYE GÖTÜRÜYORLAR"

Galatasaray fırtınası var.

Ayrıca savunma futbolunu da biraz geliştirdiler.

İkinci yarıdaki yapılan değişikler bence çok erken geldi.

Çünkü Icardi hamlesinden sonra hücumda aksaklıklar oldu.

Yedek kulübesinden giren oyuncular takımı geriye götürüyor.

KALECİ HATASI

"Uğurcan Çakır yediği golde hatalıydı"

Galatasaray’ın yediği golde kaleci hatasına dikkat çeken Tüzemen Uğurcan Çakır'ı eleştirdi ve, "O topu arkaya düşürmemeliydi" diyerek bireysel hataların önemine vurgu yaptı.

İNGİLİZ HAKEM ÇIKIŞI

İngiliz hakem Michael Oliver’ın performansını beğendiğini belirten Tüzemen, hakemin oyunun akışını bozmadığını ve otoriter duruşuyla maça olumlu katkı sağladığını söyledi:

Micheal Oliver'a tam not

Hakemin Michael Oliver olması büyük bir avantajdı.

Kimseye taviz vermedi. Oyun akışını bozmadı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE ISINDI"

Tüzemen, genel olarak Galatasaray’ın Avrupa arenasındaki temposunu olumlu bulduğunu belirterek, "Bu galibiyet Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ne ısındığını bizlere gösterdi" dedi.