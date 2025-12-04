Anadolu Efes Real Madrid'e kayıp

Anadolu Efes Real Madrid'e kayıp
Yayınlanma:
EuroLeague'in 14. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Real Madrid'e 81-75 mağlup oldu ve üst üste ikinci yenilgisini aldı.

EuroLeague'in 14. haftasında Anadolu Efes, sahasında İspanya ekibi Real Madrid'e 81-75 yenildi.

Bu sonuçla lacivert-beyazlılar, organizasyonda 9. yenilgisini yaşadı. Real Madrid ise 8. galibiyetini elde etti.

Tempolu başlayan maçta Real Madrid, Hezonja ile etkili oldu. Anadolu Efes, İspanya temsilcisi karşısında Ercan Osmani ve Cordinier ile boyalı alandan skor üretti ve ilk periyot 17-17 berabere tamamlandı.

PFDK kararları açıklandı: Ceza yağdıPFDK kararları açıklandı: Ceza yağdı

İkinci çeyrek, karşılıklı basketlerle başladı. Pota altını etkili kullanan Real Madrid'e Smits'in skorer oyunuyla yanıt veren Anadolu Efes, soyunma odasına 41-37 üstün gitti.

İki takımın da dış atışlardan isabet bulduğu ve hücumda yüksek yüzdeyle oynadığı üçüncü çeyreği Real Madrid, 60-59 önde bitirdi.

SON PERİYOTTA BÜYÜK ÇEKİŞME

Dördüncü ve son periyot, büyük bir çekişmeye sahne oldu. Başa baş geçen ve skor üstünlüğünün birçok kez el değiştirdiği bu çeyrekte bitime 5 dakika kala öne geçen (69-71) ve kalan bölümde farkı 9 sayıya kadar çıkaran Real Madrid, müsabakayı 81-75 kazandı.

MAÇTAN NOTLAR

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Tomislav Hordov (Hırvatistan), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Luka Kardum (Hırvatistan)

Anadolu Efes: Weiler-Babb 3, Loyd 2, Cordinier 10, Ercan Osmani 18, Smits 21, Erkan Yılmaz, Beaubois 11, Dessert 6, Şehmus Hazer 4, Jones, Swider

Real Madrid: Campazzo 9, Abalde, Hezonja 22, Okeke 10, Tavares, Garuba, Llull 7, Deck 7, Lyles 11, Maledon 8, Kramer 3, Len 4

1. Periyot: 17-17

Devre: 41-37

3. Periyot: 59-60

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
FaceTime'a erişim engeli getirildi
FaceTime'a erişim engeli getirildi
Lapa lapa yağacak! Günler sürecek: Meteoroloji kar yağışının tarihini açıkladı
Murat Çalık 'doğum gününde' 600 kilometre yol gelen ailesiyle görüştürülmedi
Göreve iade edilen komutandan tarihe geçecek savunma! Teğmenlere sahip çıktı
Gürcistan'a girişte yeni dönem: Kimlik yetmeyecek
Gürcistan'a girişte yeni dönem: Kimlik yetmeyecek
Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Galatasaray şikayet etmişti: TFF'nin Yasin Kol kararı ortaya çıktı
Kuru fasulye krizi: Bir bu eksikti!
Kuru fasulye krizi: Bir bu eksikti!
Google neyi, neden sansürlüyor, Halk TV neye itiraz ediyor? İşte yanıtları
Spor
PFDK kararları açıklandı: Ceza yağdı
PFDK kararları açıklandı: Ceza yağdı
Galatasaray'dan TFF'ye sert tepki: Katılmayacağız
Galatasaray'dan TFF'ye sert tepki: Katılmayacağız