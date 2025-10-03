Osimhen kararı açıklandı: Galatasaray taraftarı isyan etti

Osimhen kararı açıklandı: Galatasaray taraftarı isyan etti
Milli maçta yaşadığı sakatlığı yeni atlatan Victor Osimhen, Nijerya'nın Lesoto ve Benin maçları için davet edildi. Galatasaraylı taraftarlar duruma tepki gösterdi.

Nijerya – Ruanda maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Victor Osimhen geri döndü.

VICTOR OSIMHEN GOLLE DÖNDÜ

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’a karşı oynanan mücadelede sahaya ilk 11’de çıkan Victor Osimhen, penaltıdan kaydettiği golle galibiyeti getirdi.

Victor Osimhen golle döndü

ADAY KADROYA ÇAĞRILDI

İkinci yarı yaşadığı kramplar nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Victor Osimhen için korkutan bir gelişme yaşandı. Nijerya, Lesoto ve Benin'le oynayacağı milli maçlar için kadrosunu açıkladı. Sakatlıktan yeni dönen Victor Osimhen de davet edildi.

GALATASARAYLI TARAFTARLAR İSYAN ETTİ

Milli maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 1 ay Victor Osimhen’den mahrum kalan Galatasaray’da taraftarlar milli takım davetine isyan etti.

ADAY KADRO

Nwabali, Obasogie, Adeleye, Agu, Onyemaechi, Osayi-Samuel, Ajayi, Troost-Ekong, Bassey, Fredrick, Iwobi, Ndidi, Onyeka, Alhassan Yusuf, Victor Osimhen, Moses, Lookman, Arokodare, Moffi, Dessers, Chuwueze, Adams, Olesegun.

