Galatasaray'dan Beşiktaş'a Liverpool tarifesi: Dursun Özbek müjdeyi verdi
Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray'da yönetim prim kararını verdi. Liverpool maçı için 1 milyon euro dağıtan sarı-kırmızılılar, Beşiktaş için de aynı miktarı belirledi.

Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek. 4 Eylül Cumartesi günü Rams Park’ta oynanacak mücadele 20.00’de başlayacak.

Hafta içerisinde alınan Liverpool galibiyetinin ardından ara vermeyen sarı-kırmızılılar, derbi için hazırlıklarını sürdürüyor.

OKAN BURUK BEŞİKTAŞ’I ANALİZ ETTİ

Sabah’ta yer alan habere göre; Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Beşiktaş’ın Göztepe ve Kocaelispor maçlarını saatlerce analiz etti.

SİSTEM DEĞİŞMEYECEK

Futbolcuların son durumlarına bakarak ilk 11’in belirleneceği ifade edilirken Okan Buruk’un oyun sisteminde değişikliğe gitmeyeceği belirtildi.

jkojhhj.jpg
Okan Buruk'tan derbi hazırlığı

YÖNETİMDEN PRİM KARARI

Beşiktaş derbisi için prim sözü veren yönetimin galibiyet halinde Liverpool maçında olduğu gibi 1 milyon euro dağıtacağı vurgulandı.

PUAN DURUMU

Süper Lig’de namağlup yoluna devam eden Galatasaray, 21 puanla liderliğini sürdürüyor. Bir maçı eksik olan Beşiktaş ise 12 puanla 5. sırada bulunuyor.

