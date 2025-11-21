Okan Buruk'un Icardi kararını açıkladı: Ceza kesildi

Okan Buruk'un Icardi kararını açıkladı: Ceza kesildi
Yayınlanma:
Güncelleme:
Galatasaray'da Victor Osimhen'in yokluğunda Mauro Icardi'nin ekstra izin yapması tepkileri çekti. Bu duruma dair konuşan Necati Ateş, Arjantinli futbolcunun kesik yiyeceğini dile getirdi.

Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Mücadele öncesi hazırlıklarına devam eden Galatasaray’da forvet krizi yaşanıyor.

Galatasaraylıların "Osman abisi" Mustafa Denizli'yi gösterdi Okan Buruk'u uyardıGalatasaraylıların "Osman abisi" Mustafa Denizli'yi gösterdi Okan Buruk'u uyardı

MAURO ICARDI’NİN TATİLİ TEPKİ ÇEKTİ

Victor Osimhen, milli maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek. Mauro Icardi ise tepkilerin hedefinde. Arjantinli futbolcunun Osimhen’in yokluğuna rağmen ekstra izin alıp ülkesinde tatil yapması taraftarları kızdırdı.

2024/11/07/hbgs.jpg

“OKAN BURUK’UN MUTLU OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM”

Radyospor’dan Özgür Sancar’a konuşan Necati Ateş, Okan Buruk’un da bu durumdan mutsuz olduğunu iddia etti. Necati Ateş açıklamasında "Okan Buruk'un Icardi'nin davranışlarından mutlu olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir teknik adam oyuncusunun 11 gün olmayışını mutlu biçimde karşılamaz” dedi.

648faa2080a03327406f1207.webp

“ICARDI İLK 11’DE OLMAYACAK”

Galatasaray’ın ilk 11’de Mauro Icardi’yi kullanmayacağını belirten Necati Ateş, “Gençlerbirliği maçında Galatasaray sahaya Icardisiz çıkacak. Icardi 11'de olmayacak. Icardi'nin artık futbola dönmesi lazım. Artık bazı noktalarda oyuncuya cevap vermek gerekir. Galatasaray artık konuya duygusal bakmıyor" ifadelerini kullandı.

KOCAELİSPOR MAÇINDAKİ PERFORMANSI ÇOK ELEŞTİRİLMİŞTİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda 15 maça çıkan Mauro Icardi, 6 gol kaydetti. Arjantinli yıldızın Kocaelispor maçındaki performansı eleştirilere yol açmıştı.

Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Alperen Şengün: Milli içkimizdir sertsen sek içersin! ABD'de "double double" Türkiye'de "duble duble"
Kar yağacak yeri de açıkladı: İstanbullular bu tarihe dikkat! Soğuk ve yağış geliyor
Spor
İstifası sonrası iddiaların ardı arkası kesilmemişti: TFF'ye kendini ihbar etti
İstifası sonrası iddiaların ardı arkası kesilmemişti: TFF'ye kendini ihbar etti
TFF açıkladı: FIFA'dan ceza geldi
TFF açıkladı: FIFA'dan ceza geldi
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler