Okan Buruk'un Icardi kararını açıkladı: Ceza kesildi

Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Mücadele öncesi hazırlıklarına devam eden Galatasaray’da forvet krizi yaşanıyor.

Galatasaraylıların "Osman abisi" Mustafa Denizli'yi gösterdi Okan Buruk'u uyardı

MAURO ICARDI’NİN TATİLİ TEPKİ ÇEKTİ

Victor Osimhen, milli maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek. Mauro Icardi ise tepkilerin hedefinde. Arjantinli futbolcunun Osimhen’in yokluğuna rağmen ekstra izin alıp ülkesinde tatil yapması taraftarları kızdırdı.

“OKAN BURUK’UN MUTLU OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM”

Radyospor’dan Özgür Sancar’a konuşan Necati Ateş, Okan Buruk’un da bu durumdan mutsuz olduğunu iddia etti. Necati Ateş açıklamasında "Okan Buruk'un Icardi'nin davranışlarından mutlu olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir teknik adam oyuncusunun 11 gün olmayışını mutlu biçimde karşılamaz” dedi.

“ICARDI İLK 11’DE OLMAYACAK”

Galatasaray’ın ilk 11’de Mauro Icardi’yi kullanmayacağını belirten Necati Ateş, “Gençlerbirliği maçında Galatasaray sahaya Icardisiz çıkacak. Icardi 11'de olmayacak. Icardi'nin artık futbola dönmesi lazım. Artık bazı noktalarda oyuncuya cevap vermek gerekir. Galatasaray artık konuya duygusal bakmıyor" ifadelerini kullandı.

KOCAELİSPOR MAÇINDAKİ PERFORMANSI ÇOK ELEŞTİRİLMİŞTİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda 15 maça çıkan Mauro Icardi, 6 gol kaydetti. Arjantinli yıldızın Kocaelispor maçındaki performansı eleştirilere yol açmıştı.